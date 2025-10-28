Mais que um cargo: Sônia Mendes é servidora pública há 35 anos; uma história de superação e amor ao serviço público municipal

Publicada em 28/10/2025 às 09h17
Todos os dias, Sônia Mendes atravessa os corredores do prédio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), com um sorriso no rosto e muita vontade de viver. Ela é servidora pública da Prefeitura de Porto Velho há 35 anos, onde atua como auxiliar administrativa, na área da saúde do servidor público. Sua história é um exemplo de esforço, disciplina e amor pelo trabalho.
“Na época, não existia concurso público no município, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz e fui efetivada com 18 anos. Eu vim de Rio Branco com minha família, meu pai era militar e eles precisavam aqui de pessoas para trabalharem na Prefeitura e, como surgiu a oportunidade, eu não deixei escapar”, disse Sônia Mendes.
SUPERANDO BARREIRAS
Ao mesmo tempo em que ficou feliz por ser efetivada na Prefeitura, foi nesse mesmo período que algo inesperado aconteceu: Sônia se tornou cadeirante aos 18 anos, após um assalto em que foi atingida por uma arma de fogo. Ela encontrou no serviço público não apenas uma carreira, mas uma missão de vida. Sua trajetória, marcada por desafios e conquistas, inspira colegas e reforça a importância da inclusão no ambiente de trabalho.
“Foi um período complicado, porque eu não sabia o que enfrentaria. Sofri um assalto e fui atingida com um disparo na região do meu ombro. Foi uma lesão muito grave, por pouco não fiquei tetraplégica e, graças a Deus, após muita batalha, os movimentos dos meus braços voltaram. Mas eu fiquei com muito medo de não conseguir mais trabalhar”, concluiu.
LIÇÃO DE VIDA
Desistir nunca foi uma opção. O retorno ao trabalho não foi fácil, principalmente no que se refere à acessibilidade. A servidora conta que sentiu dificuldade com o transporte e locais que não contavam, por exemplo, com rampas para cadeirantes. Com apoio da família e uma determinação inabalável, ela se tornou uma voz ativa na luta por acessibilidade e respeito.
“Foi degrau por degrau, aos pouquinhos eu retornei ao trabalho, porque quando a gente anda, a gente faz tudo e quando eu retornei ao serviço de cadeira de rodas, eu tive que me adaptar ao novo. Eu ficava com medo de alguém passar uma missão e eu não conseguir executar. Mas eu nunca desisti, lutei muito e por isso estou há 35 anos nesse trabalho que eu tenho muito orgulho de desenvolver até hoje”, declarou a servidora pública.
Sônia Mendes, aos 53 anos de idade, é prova de que o amor pela profissão pode vencer obstáculos físicos, emocionais e sociais. Sua presença no serviço público municipal é um lembrete de que todos, independentemente de suas limitações, têm algo valioso a oferecer. Atualmente, é formada como psicóloga, pós-graduada em avaliação psicológica, especialista em pessoas com deficiência e, ainda, estuda inglês.
AMOR PELO SERVIÇO PÚBLICO
O funcionalismo público tem desafios, como lidar com burocracias e demandas complexas. Porém, o amor pela profissão é o que impulsiona muitos a superar obstáculos diariamente. Além disso, é uma paixão que move pessoas dedicadas a servir à sociedade com comprometimento e entusiasmo. A servidora inspira novos profissionais e mantém viva a missão de construir uma sociedade mais justa e eficiente.
“No dia do Servidor Público, quero aqui expressar meu profundo respeito e gratidão a todos os homens e mulheres que dedicam seu talento, esforço e compromisso ao serviço da nossa Porto Velho. A história da Sônia é inspiradora em meio a tantas outras que contribuem com a nossa capital. Lembrar que vocês são a força que move a administração pública e garante que os direitos e serviços cheguem de fato à população”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.
“Parabéns para os servidores públicos, porque ser servidor é servir, é ter empatia, é ter paciência. Sabemos da importância dos nossos trabalhos e continuaremos juntos, trabalhando com dedicação. Hoje, fazendo uma avaliação da minha trajetória, tenho muito orgulho do que construí até aqui e de muitas outras coisas virão”, finaliza Sônia Mendes.
HOMENAGEM
O Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, é uma data dedicada a homenagear todos os profissionais que atuam no serviço público, garantindo o funcionamento das instituições e o atendimento à população.
Neste dia, a Prefeitura de Porto Velho reafirma a importância da valorização desses profissionais, reconhecendo seus esforços, e a importância de melhores condições de trabalho, respeito e investimento em capacitação. São homens e mulheres que, diariamente, trabalham para oferecer serviços essenciais nas áreas da saúde, educação, segurança, assistência social, entre muitas outras.
