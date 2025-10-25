Mais de 300 procedimentos foram realizados durante atendimentos da Unidade Móvel do Hospital do Amor

Por ASSESSORIA
Publicada em 25/10/2025 às 08h31
A ação, promovida pelo Hospital do Amor, em parceria com a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de outubro, e ofertou exames de mamografia, preventivo e avaliações de câncer de pele e de boca.
Ao todo, foram realizados mais de 300 exames durante os três dias de atendimentos na unidade móvel, sendo 157 mamografias, 91 exames de preventivo, 25 avaliações de boca e 59 avaliações de pele.
De acordo com a secretária de saúde, Jaine Barboza, todos os procedimentos foram feitos de forma gratuita, e enviados para análise no Hospital do Amor de Barretos.
