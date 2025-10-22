RECONHECIMENTO

Lepac recebe certificado de excelência pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade por desempenho técnico e precisão de resultados

O Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac) realizou 2.417.669 milhões de exames ao longo de 2024, impulsionado por investimentos em tecnologia e gestão hospitalar