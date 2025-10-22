Lepac recebe certificado de excelência pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade por desempenho técnico e precisão de resultados

Publicada em 22/10/2025 às 15h41
O Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac) realizou 2.417.669 milhões de exames ao longo de 2024, impulsionado por investimentos em tecnologia e gestão hospitalar. Os resultados foram obtidos com os equipamentos modernos adquiridos pelo governo de Rondônia, que destina até R$ 15.675.374,12 milhões por ano para manutenção, abastecimento de insumos, kits clínicos e muito mais, com objetivo de oferecer mais qualidade nos resultados de exames para a população. Os equipamentos funcionam através da plataforma ‘Visual Hospub’, sistema que integra dados clínicos e oferece descrição detalhada dos pacientes.
O desempenho técnico e a precisão dos resultados laboratoriais renderam ao Lepac, neste ano, o segundo Certificado de Excelência concedido pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ), da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), em reconhecimento ao trabalho realizado durante o exercício de 2024.
Para o ano de 2026, em virtude da manutenção dos resultados de excelência pelo terceiro ano consecutivo, o Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac) será contemplado com a Certificação Bronze do PNCQ. A certificação é concedida a laboratórios que mantêm desempenho consistente e de alta precisão em seus ensaios de proficiência por um período de três anos, o que reforça o compromisso do Lepac com a qualidade técnica, a confiabilidade dos resultados e a melhoria contínua dos processos laboratoriais.
O PNCQ consiste em um sistema de avaliação externa da qualidade laboratorial que verifica periodicamente a precisão e a confiabilidade dos resultados emitidos por meio de ensaios de proficiência. O programa contempla mais de 5.700 laboratórios clínicos e de hemoterapia localizados na América Latina, Europa e África.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse reconhecimento não é apenas técnico, é humano. “É sobre garantir que uma mãe receba o diagnóstico certo para cuidar do filho, que um paciente tenha acesso ao tratamento adequado no tempo certo, que a saúde pública funcione com eficiência e responsabilidade”, salientou.
PAPEL ESTRATÉGICO
Desde 2016, o Lepac tem desempenhado um papel estratégico na rede pública de saúde de Rondônia realizando exames laboratoriais com agilidade, precisão e alto padrão de qualidade. A unidade oferece suporte direto a hospitais, como: o Pronto Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Hospital Infantil Cosme e Damião, Hospital de Retaguarda, Assistência Médica Intensiva (AMI) e o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).
O Lepac também é responsável pela realização dos exames laboratoriais dos pacientes atendidos na Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e dos pacientes renais em tratamento no Centro de Diálise de Ariquemes (CDA), além de prestar suporte a diversas outras unidades e programas estaduais, ampliando sua atuação no diagnóstico clínico e no acompanhamento terapêutico especializado.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou a eficiência que o serviço proporciona à rede pública. “Resultados que poderiam levar dias, podem ser obtidos em poucas horas, por meio dos equipamentos de ponta do Lepac, permitindo o início mais rápido do tratamento, garantindo maior resolutividade e reduzindo o tempo de internação dos usuários do SUS.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!