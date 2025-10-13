Judô, brincadeiras e muita diversão marcam ação especial do Cero em comemoração ao Dia das Crianças

Publicada em 13/10/2025 às 16h04
O Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero) promoveu na sexta-feira (10), um dia repleto de diversão, brincadeiras, lanches e um aulão de judô para as crianças pacientes da unidade. A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de descontração e reforçar que o centro de cuidado também é um espaço de felicidade e acolhimento para os pequenos.
Segundo a diretora da unidade, Andreia Zulke, a celebração foi organizada pelos profissionais do Cero com o foco de garantir a alegria de cada paciente. “Os voluntários deram uma grande contribuição ao disponibilizarem tempo para pensar em cada detalhe, com o objetivo de fortalecer vínculos, incentivar o bem-estar e celebrar o sorriso de cada criança que faz parte da nossa rotina,” destacou.
O evento contou também com a presença de personagens, entre eles o homem-aranha, que interagiu com as crianças e participou de momentos de fotografia. Após o treino e as brincadeiras, os pequenos foram levados para um piquenique na área externa da unidade, onde confraternizaram com amigos e familiares.
Toda a produção foi organizada pelos profissionais voluntários
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha cuidar vai muito além dos tratamentos. “É também proporcionar momentos de alegria, inclusão e esperança para os pacientes e suas famílias. Prezamos por oferecer um cuidado que acolhe”.
O Cero funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, com atendimentos voltados às crianças e adultos. A unidade conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, neuropsicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e técnicos de enfermagem.
Para ser atendido, o usuário do SUS deve primeiramente se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O Cero está localizado na Rua Barão do Amazonas, nº 9.960, bairro Mariana, em Porto Velho.
