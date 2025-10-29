Jornalista Marcos Uchôa será palestrante na solenidade de entrega do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo

Publicada em 29/10/2025 às 11h33
O jornalista Marcos Uchôa, um dos maiores nomes do gênero reportagem no país, ministrará a palestra “A Defesa dos Direitos da Sociedade na Amazônia”, durante a solenidade de entrega do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo. A cerimônia está prevista para ocorrer em 26 de novembro, às 19h, no auditório do prédio-sede do Ministério Público de Rondônia, em Porto Velho. O evento é aberto ao público em geral e ofertará certificado de participação mediante inscrição prévia.
Profissional versátil, com ampla experiência em grandes coberturas nacionais e internacionais, Marcos Uchôa falará sobre a essência da prática jornalística de relatar fatos para transformar realidades, tendo, em perspectiva, os contextos ambiental, social e cultural da Amazônia. Em sua participação, discorrerá sobre a bem-sucedida trajetória na produção de grandes matérias, destacando a importância do olhar sensível, ético e responsável na cobertura dos fatos.
Dono de um texto envolvente e de uma percepção apurada para explorar histórias e personagens, o jornalista destacará a importância de evidenciar o elemento humano nas narrativas jornalísticas, valorizando vivências, culturas e os desafios das comunidades, dando a elas voz e visibilidade.
Marcos Uchôa tem 42 anos de carreira, tendo atuado em coberturas políticas, guerras, desastres naturais, como tsunamis, além de grandes eventos esportivos, incluindo olimpíadas e copas do mundo.
Inscrições – As inscrições para a palestra poderão ser realizadas pela página da Escola Superior do Ministério Público de Rondônia (Empro), até 24 de novembro. A inscrição é necessária apenas para quem desejar obter certificado de participação, sendo o evento aberto a toda sociedade.
Prêmio – A palestra do jornalista Marcos Uchôa integrará a cerimônia de entrega do 14º Prêmio MPRO de Jornalismo – “Ministério Público de Rondônia em defesa dos direitos da sociedade na Amazônia”. No evento serão anunciados os vencedores do concurso, nas categorias Webjornalismo, Telejornalismo, Cinegrafia e Destaque Acadêmico.
O Prêmio MPRO de Jornalismo busca reconhecer a atividade jornalística como instrumento de transformação social, emancipação e promoção da justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!