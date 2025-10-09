Ipam promove curso de certificação para gestores e conselheiros do Regime Próprio de Previdência Social

Publicada em 09/10/2025 às 16h13
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipam) de Porto Velho está promovendo, nesta semana, o Curso de Certificação para Gestores e Conselheiros do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
A capacitação iniciou na terça-feira (7) e segue até esta quinta-feira (9), com carga horária de 24 horas e a participação de 35 servidores efetivos de diferentes órgãos municipais, entre eles Secretaria Municipal de Administração (Semad), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Controladoria Geral do Município (CGM), Procuradoria Geral do Município (PGM) e do próprio Ipam.
O curso é direcionado a dirigentes, conselheiros e membros de comitês do RPPS, com foco no aperfeiçoamento da administração pública e na preparação para as eleições de 2026, que definirão o novo coordenador de previdência, conselheiros deliberativos e fiscais.
De acordo com a presidente do Ipam, Claudineia Araújo, a capacitação é fundamental para fortalecer o sistema previdenciário municipal. “Nosso objetivo é garantir que todos os gestores e conselheiros estejam preparados para exercer suas funções com conhecimento técnico, ética e responsabilidade. O curso oferece uma visão ampla do funcionamento do RPPS, promovendo a transparência, a governança e o bom uso dos recursos públicos”, destacou a presidente.
Curso é direcionado a dirigentes, conselheiros e membros de comitês do RPPS
Entre os conteúdos abordados estão temas como Seguridade Social, Regimes Próprios de Previdência Social, Compensação Previdenciária, Controle e Fiscalização, Responsabilidades e Inelegibilidades, Administração Pública, Gestão Atuarial, Gestão Contábil, Gestão dos Investimentos (Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos), além de Ética, Compliance, Governança e Controle Interno.
Os participantes receberão certificado de participação, e depois um simulado válido como Curso Preparatório de Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS, atendendo aos requisitos para dirigentes e conselheiros e contribuindo para a melhoria dos indicadores de situação previdenciária do município.
Com a realização dessa formação, o Ipam reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em investir na qualificação dos servidores públicos e na eficiência da gestão previdenciária, assegurando a sustentabilidade e a transparência do Regime Próprio de Previdência Social.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!