Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até o dia 16, em Porto Velho

Mais um cronograma de cursos profissionalizantes presenciais contempla estudantes de Porto Velho interessados em se qualificar profissionalmente. Os candidatos podem se inscrever até o dia 16 de outubro, através do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).
As aulas serão ministradas na sede da instituição de ensino localizada na avenida Tiradentes, nº 3009, Setor Industrial e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros. Os estudantes receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.
AVANÇOS
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta contínua de qualificação de mão de obra tem como objetivo atender jovens que buscam o primeiro emprego e trabalhadores que estão atualizando o currículo para acompanhar as inovações do mercado de trabalho. “Rondônia vem registrando significativos avanços no progresso econômico e no desenvolvimento social amparado pelos investimentos que a gestão estadual faz em políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou.
ROTINA
Mairla Aparecida Lima, 31, está fazendo o Curso de Operador de Drone porque nos últimos meses o equipamento passou a fazer parte da sua rotina de trabalho. “Sou bombeira militar há dois anos e fazemos o uso do drone em algumas operações, a exemplo de combate a incêndios florestais”, justifica a servidora pública, que mora no bairro Castanheira na Capital.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira ressaltou que, assim como na Capital, os demais municípios rondonienses são atendidos pela oferta de cursos. “A instituição leva conhecimento a todas as regiões do estado por meio de aulas presenciais, ensino online e cursos em seis escolas móveis”.
Cursos ofertados
ETEC – Sede
-Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Inglês Básico
Operador de Drone
Informática Básica
Assistente Administrativo
Redação Oficial
Informática Básica
Orlando Freire
Gestão de Custos
Fundamentos da Administração
Penteados e Tranças
Gestão da Produção
Português Instrumental
Primeiros Socorros
Flora Calheiros
Maquiagem para Festa
Gestão Ambiental
Planejamento Estratégico
E-Commerce
Planejamento e Orçamento de Obras
Artesanato em Papel Origami
Flores Gigantes
