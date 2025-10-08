Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até o dia 16, em Porto Velho
Por João Albuquerque
Publicada em 08/10/2025 às 16h28
Mais um cronograma de cursos profissionalizantes presenciais contempla estudantes de Porto Velho interessados em se qualificar profissionalmente. Os candidatos podem se inscrever até o dia 16 de outubro, através do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

As aulas serão ministradas na sede da instituição de ensino localizada na avenida Tiradentes, nº 3009, Setor Industrial e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros. Os estudantes receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

AVANÇOS

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta contínua de qualificação de mão de obra tem como objetivo atender jovens que buscam o primeiro emprego e trabalhadores que estão atualizando o currículo para acompanhar as inovações do mercado de trabalho. “Rondônia vem registrando significativos avanços no progresso econômico e no desenvolvimento social amparado pelos investimentos que a gestão estadual faz em políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou.

ROTINA

Mairla Aparecida Lima, 31, está fazendo o Curso de Operador de Drone porque nos últimos meses o equipamento passou a fazer parte da sua rotina de trabalho. “Sou bombeira militar há dois anos e fazemos o uso do drone em algumas operações, a exemplo de combate a incêndios florestais”, justifica a servidora pública, que mora no bairro Castanheira na Capital.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira ressaltou que, assim como na Capital, os demais municípios rondonienses são atendidos pela oferta de cursos. “A instituição leva conhecimento a todas as regiões do estado por meio de aulas presenciais, ensino online e cursos em seis escolas móveis”.

Cursos ofertados

ETEC – Sede

-Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Inglês Básico

Operador de Drone

Informática Básica

Assistente Administrativo

Redação Oficial

Informática Básica

Orlando Freire

 Gestão de Custos

Fundamentos da Administração

Penteados e Tranças

Gestão da Produção

Português Instrumental

Primeiros Socorros

Flora Calheiros

Maquiagem para Festa

Gestão Ambiental

Planejamento Estratégico

E-Commerce

Planejamento e Orçamento de Obras

Artesanato em Papel Origami

Flores Gigantes

