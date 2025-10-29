Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até 3 de novembro, em Porto Velho
Por João Albuquerque
Publicada em 29/10/2025 às 16h46
Além de capacitar o trabalhador para o mercado de trabalho, a qualificação da mão de obra torna as empresas mais competitivas e ajuda no fortalecimento da economia local, pois atrai novos investimentos. Para atender quem busca se capacitar profissionalmente, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), está com inscrições abertas, até o dia 3 de novembro, para cursos profissionalizantes presenciais, cujas inscrições podem ser realizadas, através do link disponibilizado no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-presencial-inscricoes-23-10-2025-a-03-11-2025/

Os cursos serão ministrados na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros.  O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. Os alunos receberão certificado mediante à participação em todas as atividades e avaliações. Além de atualizar o currículo, os participantes se habilitam a ocupar um posto de trabalho ou investir o seu conhecimento no empreendedorismo.

PRIMEIRO EMPREGO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante representa um significativo avanço no desenvolvimento socioeconômico do estado, porque o trabalhador capacitado contribui na geração de emprego e renda. “Depois que a educação profissional se expandiu no cenário rondoniense, há um grande número de cidadãos que estão construindo uma carreira de sucesso, seja trabalhando em uma empresa já estabelecida, seja abrindo o próprio negócio”, ressaltou.

Mas, não é apenas quem já trabalha que se beneficia. Luís Gabriel Silva Leite, de 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio e já se capacita, mirando o primeiro emprego. “Comecei neste mês de outubro, o Curso de Assistente Administrativo, que termina em dezembro deste ano. Escolhi essa área, porque é importante saber administrar nossa vida pessoal e profissional”, argumentou o estudante, que mora no Bairro Nova Esperança, na Capital.

Esse avanço na empregabilidade é testemunhado também pela presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira. “Muitos jovens aceleram a sua inserção no mercado de trabalho graças à formação. Os estudantes rondonienses contam hoje com uma variedade de cursos em diversas áreas e formatos, permitindo desta forma um amplo leque de oportunidades”, destacou.

EtecCURSOS OFERTADOS 

Excel do Básico ao Avançado

Informática Básica

Auxiliar Administrativo

Oratória

Operador de Drone

Auxiliar Administrativo

Orlando Freire

Oratória

Excel do Básico ao Avançado

Gestão Ambiental

Espanhol Aplicado ao Turismo

Inglês Instrumental I

Inglês Instrumental II

Maquiagem para Festa

Contabilidade Básica

Primeiros Socorros

Inglês Aplicado ao Turismo I

Inglês Aplicado ao Turismo II

Saúde e Segurança no Trabalho

Gestão de Marketing

Introdução à Segurança do Trabalho

Português Aplicado ao Turismo e Lazer

Flora Calheiros

Penteados e Tranças

Artesanato em Papel – Origami

Flores Gigantes

Informática Básica

Auxiliar Administrativo

Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente

Design de Sobrancelhas

Introdução à Inteligência Artificial

Relações Interpessoais

