Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até 3 de novembro, em Porto Velho

Além de capacitar o trabalhador para o mercado de trabalho, a qualificação da mão de obra torna as empresas mais competitivas e ajuda no fortalecimento da economia local, pois atrai novos investimentos. Para atender quem busca se capacitar profissionalmente, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), está com inscrições abertas, até o dia 3 de novembro, para cursos profissionalizantes presenciais, cujas inscrições podem ser realizadas, através do link disponibilizado no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-presencial-inscricoes-23-10-2025-a-03-11-2025/
Os cursos serão ministrados na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep e nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. Os alunos receberão certificado mediante à participação em todas as atividades e avaliações. Além de atualizar o currículo, os participantes se habilitam a ocupar um posto de trabalho ou investir o seu conhecimento no empreendedorismo.
PRIMEIRO EMPREGO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante representa um significativo avanço no desenvolvimento socioeconômico do estado, porque o trabalhador capacitado contribui na geração de emprego e renda. “Depois que a educação profissional se expandiu no cenário rondoniense, há um grande número de cidadãos que estão construindo uma carreira de sucesso, seja trabalhando em uma empresa já estabelecida, seja abrindo o próprio negócio”, ressaltou.
Mas, não é apenas quem já trabalha que se beneficia. Luís Gabriel Silva Leite, de 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio e já se capacita, mirando o primeiro emprego. “Comecei neste mês de outubro, o Curso de Assistente Administrativo, que termina em dezembro deste ano. Escolhi essa área, porque é importante saber administrar nossa vida pessoal e profissional”, argumentou o estudante, que mora no Bairro Nova Esperança, na Capital.
Esse avanço na empregabilidade é testemunhado também pela presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira. “Muitos jovens aceleram a sua inserção no mercado de trabalho graças à formação. Os estudantes rondonienses contam hoje com uma variedade de cursos em diversas áreas e formatos, permitindo desta forma um amplo leque de oportunidades”, destacou.
EtecCURSOS OFERTADOS
Excel do Básico ao Avançado
Informática Básica
Auxiliar Administrativo
Oratória
Operador de Drone
Auxiliar Administrativo
Orlando Freire
Oratória
Excel do Básico ao Avançado
Gestão Ambiental
Espanhol Aplicado ao Turismo
Inglês Instrumental I
Inglês Instrumental II
Maquiagem para Festa
Contabilidade Básica
Primeiros Socorros
Inglês Aplicado ao Turismo I
Inglês Aplicado ao Turismo II
Saúde e Segurança no Trabalho
Gestão de Marketing
Introdução à Segurança do Trabalho
Português Aplicado ao Turismo e Lazer
Flora Calheiros
Penteados e Tranças
Artesanato em Papel – Origami
Flores Gigantes
Informática Básica
Auxiliar Administrativo
Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente
Design de Sobrancelhas
Introdução à Inteligência Artificial
Relações Interpessoais
