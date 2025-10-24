Inscrições para a 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática terminam nesta sexta-feira (24)

Publicada em 24/10/2025 às 14h44
As inscrições de atividades para a 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática (SBEM) se encerram nesta sexta-feira, 24 de outubro. Promovida pela Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a UNESCO, a iniciativa será realizada de 28 a 31 de outubro, com o tema “Mobilizar uma geração para a cidadania digital”.
A Semana busca promover uma grande mobilização em torno da educação midiática, conjunto de competências que permite às pessoas analisar, produzir e se expressar de forma crítica e responsável no ambiente digital. Escolas, universidades, coletivos culturais, secretarias municipais, organizações da sociedade civil e comunicadores podem participar com ações locais em todo o país.
As inscrições de atividades podem ser feitas até o fim do dia aqui.
“A educação midiática é uma ferramenta essencial para que cidadãos, especialmente os mais jovens, possam exercer seus direitos de forma plena no ambiente digital. É uma forma de fortalecer a democracia e o pensamento crítico”, afirma o secretário de Políticas Digitais da Secom, João Brant.
MOBILIZAÇÃO — A Semana é uma ação colaborativa e descentralizada, que valoriza a diversidade de vozes e experiências em todo o território nacional. Ao inscrever uma atividade, o participante se integra a uma agenda nacional pela cidadania digital, que envolve escolas públicas e privadas, universidades, coletivos e órgãos públicos.
Entre os benefícios da participação estão:
Integração à agenda nacional: todas as ações inscritas passam a compor o calendário oficial da Semana.
Visibilidade e articulação: as iniciativas locais entram no mapa nacional da SBEM, ganhando visibilidade e abrindo espaço para parcerias.
Acesso a materiais de apoio: o site da Semana oferece planos de aula, guias e propostas inspiradoras para auxiliar escolas e organizações.
PROGRAMAÇÃO — A abertura oficial da 3ª Semana Brasileira de Educação Midiática será no dia 28 de outubro, em evento presencial com apresentação de experiências de Secretarias de Educação que incorporam a educação digital e midiática em seus currículos.
Na ocasião, serão lançadas a 2ª Estratégia Brasileira de Educação Midiática e a nova edição da pesquisa TIC Educação, realizada pelo CETIC.br. A programação contará ainda com mesas temáticas, painéis e atividades conduzidas por parceiros da Secom, como Serenas, Redes Cordiais e Instituto Palavra Aberta.
Entre os participantes previstos estão o secretário de Políticas Digitais da Secom, João Brant; a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt; o conselheiro da Anatel Octavio Pieranti; o coordenador de Comunicação e Informação da UNESCO no Brasil, Adauto Soares; e representantes da Undime, Uncme e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
A programação completa e as transmissões ao vivo estarão disponíveis neste link.
CIDADANIA DIGITAL — Em sua terceira edição, a Semana Brasileira de Educação Midiática se consolida como um espaço nacional de encontro, diálogo e mobilização pela cidadania digital. O tema deste ano destaca a importância de conectar escolas, comunidades e ambientes digitais na formação de uma nova geração de brasileiras e brasileiros preparados para pensar de forma reflexiva e participar ativamente da vida democrática.
Os debates vão abordar temas como currículos de educação digital e midiática, educação ambiental e os desafios e oportunidades da inteligência artificial.
