Inscrições abertas para o Conexão Tech.RO 2025, maior evento de tecnologia do governo de Rondônia

Publicada em 29/10/2025 às 17h01
Com uma programação voltada para inovação e transformação digital, reunindo mais de 30 atividades entre palestras, oficinas, minicursos e debates, o governo de Rondônia abriu as inscrições para o Conexão Tech.RO 2025, o maior evento de tecnologia realizado pelo estado, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro, em uma instituição de ensino superior privada, localizada na Rua Paulo Freire, nº 4.767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, até o dia 12 de novembro, por meio do link.
De iniciativa da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), o Conexão Tech.RO é um espaço voltado à troca de experiências e ao fortalecimento do ecossistema de inovação em Rondônia, reunindo profissionais, estudantes e entusiastas da área. A programação contará com palestras, oficinas, minicursos e roda de conversa sobre temas, como: inteligência artificial, cibersegurança, dados, transformação digital, empregabilidade e governo digital, com certificações para participantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento é uma oportunidade de debater os desafios da transformação digital. “A ideia é fortalecer a colaboração entre os órgãos públicos e a conexão da comunidade ao promover essa troca de experiências e conhecimentos sobre ciência e tecnologia”, ressaltou.
PROGRAMAÇÃO
Entre os destaques do evento, a programação traz:
Palestras
Entre Números e Códigos: a matemática oculta nos sistemas computacionais;
Panorama dos Crimes Digitais com o Delegado Swami Otto; e
Cidadania Digital: Desafios, Avanços e Perspectivas;
Roda de Conversa
Desafio de Formar Profissionais para o Mercado Tech;
Mesa Redonda
Governo Digital: Construindo uma administração pública mais inteligente;
Oficinas
Fibra Óptica na Prática: Entendendo a Tecnologia que Conecta o Mundo;
Explorando o Mundo Ágil: tudo que você precisa saber para começar a aplicar a agilidade hoje;
Mapeando a Rede: Crie um IP Scanner com Python; e
Gestão e Inovação: O papel do ReMaker na Educação de Rondônia.
MAIO EVENTO DE TECNOLOGIA
Data: 10 a 12 de novembro
Horário: 18h às 21h45
Endereço: Rua Paulo Freire, nº 4.767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto
As vagas são limitadas. A programação completa pode ser consultada no link de inscrição. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais e no portal do governo de Rondônia.
