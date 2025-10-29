Inaugurada a primeira clínica de bem-estar animal pública de Rondônia; primeira unidade pública da região Norte

Publicada em 29/10/2025 às 16h48
A cidade de Porto Velho ganhou um novo espaço dedicado à saúde e qualidade de vida dos pets. Foi inaugurada nesta quarta-feira (29), a primeira clínica voltada exclusivamente ao bem-estar animal, com o objetivo de promover o controle populacional de cães e gatos, prevenir zoonoses e fortalecer políticas públicas voltadas à causa animal. Com a inauguração, a capital rondoniense passa a integrar o seleto grupo de cidades brasileiras que oferecem atendimento veterinário gratuito mantido pelo poder público.
Localizada no bairro Lagoinha, a clínica oferece uma estrutura moderna e acolhedora, com salas equipadas para consultas veterinárias, internamento, raio-x, castração, ultrassom, mesa cirúrgica e outros instrumentos de ponta. O objetivo é proporcionar uma experiência completa, unindo tecnologia, cuidado e afeto.
Com mais de 500 metros quadrados de área construída, a clínica abriga ambientes amplos, climatizados e totalmente adaptados às normas de biossegurança. Conta com centro cirúrgico completo, equipamentos modernos de diagnóstico, canis de internação, consultórios clínicos, farmácia veterinária e setor administrativo.
PROTEÇÃO
A estrutura foi implantada em parceria com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, vencedora do Chamamento Público n° 04/2025, e será gerida pela Prefeitura de Porto Velho, com foco em ações de saúde animal e bem-estar comunitário. De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a proposta é promover o bem-estar dos animais e, principalmente, a saúde pública do município.
“Hoje é dia de festa aqui na nossa capital. A obra ficou pronta em menos de um ano. A Prefeitura executou cerca de 90% da construção e hoje podemos comemorar que é um grande avanço para a causa animal. É a primeira clínica pública da região Norte sob a gestão da Prefeitura. Nosso foco é cuidar do pet de forma integral, prevenindo doenças e estimulando o bem-estar físico e emocional”, explicou o prefeito.
A inauguração contou com a presença de autoridades, tutores, profissionais da área e representantes da comunidade. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Miguel, com a abertura da clínica, a cidade dá um importante passo na valorização da causa animal e na oferta de serviços especializados para os pets.
“É o ápice de uma série de mudanças que vem ocorrendo desde janeiro com a gestão do prefeito Léo Moraes em defesa dos animais. Agora é um trabalho que segue com mais cuidado, com mais proteção e a garantia dos direitos dos animais. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas e é também cuidar dos animais. Até o final do ano ainda vamos fazer muito mais pela qualidade de vida dos animais”, disse Vinícius Miguel.
INICIATIVA INÉDITA
O espaço conta com profissionais especializados e estrutura moderna para garantir o melhor atendimento aos animais e seus tutores. De acordo com a coordenadora da clínica, Natália Macedo, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, 8h às 17h. O atendimento é voltado exclusivamente para famílias de baixa renda, mediante apresentação do Cadastro Único.
“A população chega, é feita uma triagem e eles serão direcionados para aqueles atendimentos específicos para cada animal. Vale destacar que cada pessoa pode trazer apenas um animal por dia para o atendimento”, concluiu a coordenadora.
Os atendimentos na clínica de bem-estar animal já iniciaram e quem aproveitou o primeiro dia foi a defensora da causa animal, Fátima Aparecida, que é moradora da zona Sul da capital e fez questão de participar desse momento marcante para a cidade. “Eu amo os animais e estou muito feliz com essa inauguração para nossos pets. Quero parabenizar a Prefeitura por esta estrutura e o prefeito por sempre valorizar o trabalho dos protetores dos animais”, finalizou.
