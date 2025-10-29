Iluminação verde na sede da Prefeitura de Porto Velho destaca luta contra preconceito ao nanismo

Publicada em 29/10/2025 às 16h37
Na noite do dia 25 de outubro, o Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, ganhou um novo brilho: iluminada com a cor verde, a fachada tornou-se símbolo de respeito, inclusão e empatia. A ação marcou o Dia Nacional de Conscientização e Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, reforçando o compromisso da capital rondoniense com a valorização da diversidade e a luta por uma sociedade mais justa.
A iluminação verde em prédios públicos é uma forma de dar visibilidade à luta contra o preconceito e promover a inclusão das pessoas com nanismo. Segundo a Associação Nanismo Brasil (Annabra), o verde remete à esperança por uma sociedade mais justa, à saúde das pessoas com essa condição e também à genética, já que o nanismo muitas vezes está relacionado a mutações genéticas e genes recessivos.
Essa cor, portanto, carrega um significado profundo: ela representa não só a conscientização sobre os desafios enfrentados por quem tem nanismo, mas também o desejo coletivo de superação, respeito e dignidade. A iluminação verde é um gesto simbólico que transforma espaços públicos em mensagens vivas de empatia e inclusão.
Tércia Marília, secretária-adjunta da Semias, disse que a luz verde na sede da Prefeitura de Porto Velho e as demais medidas voltadas para a inclusão, adotadas na gestão de Léo Moraes, são a concretização de compromissos firmados ainda durante a campanha eleitoral, e que foram inseridos em seu plano de governo.
“O cerne dessa política reside em nossas campanhas de combate ao capacitismo. Considerado crime com tipificação legal no Código Penal Brasileiro, o capacitismo criminaliza atos de preconceito e a desvalorização do potencial das pessoas com deficiência. Nossa campanha anticapacitista visa conscientizar a sociedade, promovendo não apenas a tolerância, mas a verdadeira inclusão. Essa campanha abrange o nanismo, o autismo, as deficiências físicas, visual, auditiva e intelectual, entre outras”, afirmou.
Tércia também informou que serão lançadas campanhas educativas e de conscientização para desmistificar o nanismo, combater o bullying nas escolas e o uso de termos pejorativos, como formas de promover o respeito e a valorização da diversidade humana, como por exemplo, não utilizar o termo "anão", que é inadequado, desrespeitoso e preconceituoso.
As campanhas de conscientização, conforme a secretária, se darão por meio da iluminação, de campanhas institucionais e de plataformas digitais, como o site e o Instagram da Prefeitura. Ao longo do próximo ano, por exemplo, será implementado o Plano de Anticapacitismo, através da Escola Itinerante da Inclusão.
“Neste sentido, uma equipe da Semias visitará instituições públicas e privadas, espaços e eventos públicos, para promover a conscientização sobre todas as deficiências, incluindo o nanismo”, enfatizou.
O Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro, foi instituído pela Lei nº 13.472/2017. Este dia tem como objetivo dar visibilidade à condição de nanismo e promover a conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas com essa deficiência física no Brasil. A data é uma oportunidade para a sociedade se mobilizar em prol da igualdade de direitos, da acessibilidade e da autonomia das pessoas com nanismo, e para lutar contra o preconceito e o estigma associados a essa condição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!