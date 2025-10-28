Publicada em 28/10/2025 às 10h58
II Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte reúne agentes estratégicos
Sebrae Rondônia articula avanços e desafios do setor, fortalecendo políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico
Nos dias 5 e 6 de novembro de 2025, o Sebrae em Rondônia realizará o II Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FROMIMPE), reunindo representantes do poder público, do setor privado e da sociedade civil para apresentar conquistas, discutir desafios e alinhar estratégias para fortalecer o ambiente das micro e pequenas empresas no estado.
Com apoio do Sebrae em Rondônia, o evento reforça a importância da colaboração entre gestores públicos, empreendedores e instituições parceiras para impulsionar políticas públicas capazes de gerar desenvolvimento socioeconômico real e estruturado.
Apresentação e articulações
No primeiro dia, o Fórum será dedicado à apresentação dos avanços já alcançados pelo FROMIMPE, dos desafios que ainda precisam ser superados e das ações previstas para 2026, além de enfatizar o papel do engajamento político e institucional por meio dos Comitês Territoriais.
O FROMIMPE é uma iniciativa do Governo de Rondônia em parceria com o Sebrae e outras entidades, criada para formular políticas, ampliar o acesso a benefícios e fortalecer o empreendedorismo entre micro e pequenas empresas por meio de plenárias, encontros e articulações que discutem boas práticas e estruturam ações de apoio ao setor.
Encontro Estadual e trocas de experiências
O segundo dia será marcado pelo II Encontro Estadual FROMIMPE, com a apresentação ampliada da estrutura do Fórum, seus próximos passos e o funcionamento dos Comitês Territoriais, além de promover um espaço de troca de experiências e articulação entre governo e Sebrae em Rondônia.
O evento é destinado a membros dos Comitês Temáticos, entidades parceiras e agentes públicos, incluindo Governo do Estado, prefeitos, secretários de Planejamento, Finanças e Desenvolvimento Econômico e presidentes de Câmaras Municipais.
Esses comitês atuam como grupos de trabalho dedicados a propor soluções para gargalos específicos das micro e pequenas empresas, como desburocratização de processos e modernização da gestão pública, articulando ações e diretrizes que apoiam o desenvolvimento do setor.
A expectativa é que o encontro fortaleça a integração entre os setores e garanta avanços consistentes nas políticas públicas e nas iniciativas estratégicas voltadas às micro e pequenas empresas de Rondônia.
