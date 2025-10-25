IFRO oferece vaga para Professor substituto na área em Administração

Publicada em 25/10/2025 às 09h06
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) anunciou a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto na área de Administração.
De acordo com o edital, para concorrer à vaga é necessário que o candidato tenha bacharelado em Administração.
Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornada de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 4.226,60 a R$ 8.058,29.
Inscrições e seleção
As inscrições devem ser realizadas no período de 23 a 29 de outubro de 2025, por meio do e-mail [email protected]
A seleção dos candidatos será feita mediante a prova de desempenho didático e a prova de títulos.
O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 24 meses, contados a partir da publicação da homologação do Resultado Final.
Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo:
