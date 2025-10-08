Publicada em 08/10/2025 às 08h29
De março a agosto, foram realizadas 6.055 consultas médicas em diferentes especialidades
Hospital Regional de Guajará-Mirim realiza mais de 2 mil cirurgias em seis meses
08 de outubro de 2025 | Governo do Estado de Rondônia
O hospital dispõe de 72 leitos clínicos, 10 leitos de UTI e hemodiálise
O Hospital Regional Dr. Júlio Perez Antelo, em Guajará-Mirim foi inaugurado em 8 de março de 2025. No período de março a agosto, o hospital já realizou 2.048 cirurgias, continuando em constante crescimento mês a mês. O serviço iniciado em março, com 52 procedimentos, alcançou seu pico em agosto, quando foram realizadas 498 cirurgias.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desempenho do hospital demonstra a importância estratégica da unidade no sistema público de saúde em Rondônia. “Com uma gestão moderna, profissionais qualificados, tecnologia avançada e cuidados humanizados, a unidade segue como referência regional, reduzindo fronteiras e garantindo saúde”, ressaltou.
O hospital dispõe de 72 leitos, distribuídos entre internação adulta (50), pediátrica (12), lactantes (8) e emergência (2), 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e também oferece infraestrutura moderna, que inclui um salão de hemodiálise com sete poltronas, uma sala de tomografia computadorizada e espaço específico para acompanhantes de pacientes indígenas, garantindo atendimento humanizado e especializado.
ATENDIMENTOS
Entre março e agosto de 2025, foram registradas 6.055 consultas médicas em diferentes especialidades, como: Ortopedia, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Pediatria, Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia e Obstetrícia. A especialidade mais procurada foi Ortopedia.
O hospital também contabilizou 3.729 atendimentos em áreas de apoio multiprofissional, como: Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Assistência Social e Fonoaudiologia, reforçando o cuidado integral e multidisciplinar que promove qualidade de vida e suporte contínuo aos pacientes e suas famílias. E realizou 32.972 exames, entre eletrocardiogramas, raios-X, ultrassonografias e laboratoriais.
Segundo o secretário da Sesau, Jefferson Rocha os avanços refletem diretamente na qualidade de vida da população que recebe atendimento especializado. “A pesquisa de satisfação dos usuários demonstrou 93% de aprovação com o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região”, enfatizou.
A equipe do hospital é composta por 364 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, motoristas e servidores de apoio administrativo e técnico.
