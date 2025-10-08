Guerra em Gaza já deixou 64 mil crianças mortas ou feridas, diz Unicef

Publicada em 08/10/2025 às 15h33
Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontou que 64 mil crianças morreram ou ficaram feridas durante os dois anos da guerra na Faixa de Gaza. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8).
Segundo a Unicef, entre as crianças mortas e feridas estão pelo menos mil bebês. Em um comunicado, a diretora-executiva do órgão, Catherine Russell, indicou que o número de vítimas pode ser ainda maior.
"Não sabemos quantas outras morreram devido a doenças evitáveis ou estão soterradas sob os escombros", afirmou.
"A fome persiste na Cidade de Gaza e está se espalhando para o sul, onde as crianças já vivem em condições terríveis. A crise de desnutrição, especialmente entre bebês, continua chocante."
O g1 entrou em contato com as Forças de Defesa de Israel e aguarda retorno.
A Unicef afirmou ainda que, desde sábado (4), 14 crianças morreram. A organização fez um apelo para que Israel garanta a proteção de civis que estão em Gaza e pediu que o mundo não permita que os ataques contra o território palestino continuem.
"Cada criança morta é uma perda irreparável. Pelo bem de todas as crianças em Gaza, esta guerra precisa acabar agora."
Na terça-feira (7), a Unicef afirmou que Israel estava barrando a transferência de incubadoras de um hospital no norte de Gaza para instituições superlotadas no sul do território. Segundo a organização, bebês recém-nascidos têm compartilhado máscaras de oxigênio.
James Elder, porta-voz da Unicef, afirmou que visitou um hospital no sul de Gaza em que três bebês e três mães dividiam uma cama de solteiro e uma fonte de oxigênio. As mães se revezavam em turnos de 20 minutos.
Israel negou as alegações da Unicef e disse que está permitindo o transporte de equipamentos médicos do sul para o norte de Gaza.
O COGAT, braço militar israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, ressaltou que centenas de pedidos de coordenação para comboios humanitários, incluindo a transferência de alimentos, equipamentos médicos, combustível e equipes, têm sido aprovados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!