Gretchen rebate seguidora que criticou sua aparência: “Entendo sua inveja”

Publicada em 04/10/2025 às 10h10
A cantora e dançarina Gretchen, de 66 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para responder críticas sobre sua aparência e voz. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, a artista falou abertamente sobre os procedimentos estéticos que realizou e rebateu comentários de internautas.
Entre os procedimentos citados, ela mencionou harmonização facial, design de glúteo, rejuvenescimento íntimo e o uso de PMMA nos quadris e glúteos — substância autorizada pela Anvisa, mas que pode trazer riscos à saúde. Gretchen afirmou estar satisfeita com os resultados e detalhou cada tratamento.
Durante a live, também relembrou sua apresentação em Belém e comentou sobre o uso de playback em shows. “Queria muito mostrar para todo mundo que eu canto. Mas como disse minha amiga Anitta, tem momentos que não tem jeito. Quem dança muito, como eu, Britney Spears e Madonna, precisa recorrer ao playback”, disse.
Ao ser criticada por uma seguidora identificada como Raíssa, Gretchen respondeu de forma direta: “Que raiva que você deve estar! Imagino sua inveja. Entendo até sua falta de educação”.
Além da interação com os fãs, a artista aproveitou para atualizar a agenda. “Hoje estou em Salinas, porque no sábado é a nossa renovação de votos, cinco anos de casados”, declarou. Gretchen é casada com o músico Esdhras de Souza, de 52 anos. Em entrevista à revista Quem, afirmou que a cerimônia representa “reacender o amor e reafirmar a escolha de continuar caminhando juntos”.
Mais tarde, a artista voltou às redes sociais em tom provocativo. “Ah, mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem. Quanto mais vocês falam de mim, mais eu fico linda, mais eu me cuido, mais eu tenho pique”, disparou.
No fim do dia, encerrou suas postagens com uma mensagem reflexiva: “Só essas farão parte do meu círculo de amizade. Tá avisado. Fica a dica”, escreveu em legenda de um post que aconselhava andar com mulheres que não falam mal das outras.
