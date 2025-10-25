Governo inaugura Parque dos Buritis e fortalece turismo e lazer em Seringueiras

Publicada em 25/10/2025 às 08h53
O governo de Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Seringueiras, inaugurou nesta sexta-feira (24), o Parque dos Buritis, primeiro parque turístico da região do Vale do Guaporé. O espaço representa um marco para o município e reforça o compromisso do estado com o desenvolvimento urbano, o turismo regional e a qualidade de vida das famílias. Com área total de 23.594,22 metros quadrados, o parque foi projetado para promover lazer, cultura e turismo sustentável.
A estrutura conta com pista de caminhada, calçadas de passeio, playground, estação de barra fixa, quiosques, bancos, lixeiras e iluminação em LED, além de ponte de madeira, totem com o nome “Seringueiras” e paisagismo com ipês e palmeiras imperiais. O local também abriga um monumento temático da família Shrek, que promete atrair visitantes de todas as idades.
O investimento total foi de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 2,7 milhões provenientes do governo de Rondônia e R$ 148 mil de contrapartida municipal. A obra foi executada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), dentro do programa Ações Municipalistas, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das cidades rondonienses com obras de infraestrutura, urbanização e espaços de lazer.
DESENVOLVIMENTO
Durante a cerimônia de inauguração, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que “estamos transformando Rondônia em um estado de oportunidades, com investimentos que melhoram a vida das pessoas. O Parque dos Buritis é mais um exemplo de que o governo tem trabalhado por todos os municípios, levando desenvolvimento, lazer e qualidade de vida para as famílias.”
A moradora Iracir Figueredo Ferreira Gomes, que vive há 35 anos em Seringueiras, comemorou a entrega do novo espaço. “A gente esperava há muito tempo por um lugar assim. Agora temos um espaço bonito, seguro e iluminado, onde as crianças brincam e as famílias se reúnem. O parque trouxe um novo orgulho para quem mora aqui”, afirmou.
LAZER E CONVIVÊNCIA SOCIAL
De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, o Parque dos Buritis é mais uma entrega que demonstra o comprometimento do governo de Rondônia com o bem-estar da população. “Esse espaço foi pensado para o lazer, a convivência e o desenvolvimento de Seringueiras, fortalecendo também o turismo local”, ressaltou.
INFRAESTRUTURA
Além dessa obra, o governo de Rondônia já investiu mais de R$ 11 milhões em infraestrutura e obras no município, incluindo 11,3 quilômetros de pavimentação e recapeamento asfáltico, aquisição de materiais para iluminação pública e recuperação de 190 quilômetros de estradas vicinais.
Com essa entrega, o governo de Rondônia reforça o compromisso de levar melhorias estruturais e mais qualidade de vida aos moradores de todas as regiões do estado, promovendo o crescimento equilibrado entre os municípios e impulsionando o turismo sustentável no Vale do Guaporé.
