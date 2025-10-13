Governo entrega ônibus e embarcações escolares nesta terça-feira, para reforçar transporte de estudantes da rede estadual

Publicada em 13/10/2025 às 16h09
O governo de Rondônia realiza, nesta terça-feira (14), em Porto Velho, a solenidade de entrega de oito ônibus e 26 embarcações escolares destinadas às escolas da rede pública estadual. A ação coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), representa mais um passo na política de ampliação e modernização da frota escolar do estado, garantindo transporte seguro, acessível e adequado aos estudantes, especialmente das comunidades ribeirinhas e indígenas. O evento conta ainda com a entrega de três vans adaptadas para transporte de pessoas com deficiência, doadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).
O investimento total para aquisição dos novos veículos e embarcações ultrapassa R$ 8,4 milhões, sendo R$ 4,1 milhões aplicados na aquisição dos conjuntos de embarcação e R$ 4,2 milhões na compra de ônibus e vans. Entre os beneficiados estão escolas da capital e do interior, como: o Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM/Jaci-Paraná), Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria de Nazaré, Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia, Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Lydia Johnson e Escola Estadual de Ensino Especial Abnael Machado de Lima (Cene), em Porto Velho, além de unidades em Guajará-Mirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste e Machadinho do Oeste. As vans doadas pelo MPRO serão destinadas às superintendências regionais de Porto Velho, Pimenta Bueno e Cacoal.
A entrega das vans faz parte da execução do Edital de Chamamento Público SEI nº 1/2023/FRBL, promovido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, com o objetivo de selecionar projetos da rede pública voltados à inclusão e acessibilidade. O projeto apresentado pela Seduc tem como finalidade promover a inclusão escolar dos alunos público-alvo da Educação Especial matriculados na rede estadual. Além das vans, foram recebidos também 90 computadores, 90 monitores e 9 impressoras multifuncionais, destinados às salas de Recursos Multifuncionais de nove escolas estaduais, entre elas unidades das superintendências de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento visa garantir o acesso à educação e valorizar a escola pública. “A entrega desses veículos representa dignidade, segurança e oportunidade para os estudantes. Ao investir no transporte escolar, estamos assegurando que crianças e jovens, especialmente das comunidades mais distantes, tenham acesso contínuo à educação e possam construir um futuro melhor”, ressaltou.
A titular Seduc, Albaniza Oliveira destacou a importância de garantir infraestrutura adequada para que todos os alunos possam frequentar a escola com segurança. “Cada ônibus e cada embarcação simboliza o cuidado do governo com o estudante. O objetivo é assegurar que nenhum aluno fique fora da sala de aula por falta de transporte, reforçando a inclusão e a equidade na rede estadual”.
CONFORTO E SEGURANÇA
O transporte escolar em Rondônia desempenha papel essencial na redução da evasão escolar e na frequência regular dos estudantes, especialmente nas regiões de rios e comunidades indígenas. As novas embarcações, fabricadas em alumínio naval e equipadas com motores potentes, proporcionam maior segurança e conforto no deslocamento fluvial, enquanto os ônibus e vans acessíveis garantem a inclusão de alunos com deficiência. As ações integram o plano de fortalecimento da educação pública e do direito à aprendizagem em todo o território rondoniense.
A gerente de transporte escolar da Seduc, Miriam Mendes, também destacou o impacto social da iniciativa. “A entrega de novos ônibus e vans adaptadas é mais um passo importante nessa missão de cuidar, incluir e transformar vidas. Cada veículo entregue representa mais do que um transporte, é um caminho de oportunidades, inclusão e respeito às nossas crianças e suas famílias”.
