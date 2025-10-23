Governo do Rondônia antecipa pagamento em celebração ao Dia do Servidor Público

Publicada em 23/10/2025 às 14h30
Em comemoração do Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, o governo de Rondônia anuncia a antecipação do pagamento referente ao mês de outubro. O salário dos servidores públicos estaduais estará disponível no sábado (25), para aqueles que recebem pelo banco que presta serviço ao governo do estado, já para os demais bancos, o pagamento estará disponível até a segunda-feira (27).
Antes, a data estabelecida para os proventos no calendário de pagamentos, estava prevista para o dia 31 de outubro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a antecipação tem o objetivo de valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos servidores, além de proporcionar a oportunidade de celebrar a data com mais tranquilidade financeira. “Essa é uma forma de demonstrar o nosso respeito e gratidão a todos os servidores que, com compromisso e dedicação, contribuem diariamente para o desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou.
Fotos: Daiane Mendoça
