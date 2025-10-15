Governo destaca valorização da Polícia Militar durante formatura de novos sargentos em Ji-Paraná

Publicada em 15/10/2025 às 16h42
O governo de Rondônia realizou na segunda-feira (13) a formatura de 50 novos sargentos da Polícia Militar, no município de Ji-Paraná. A cerimônia integra o ciclo de formaturas do Curso de Formação de Sargentos (CFS 2025), que totaliza 255 formandos em todo o estado. As solenidades consolida o compromisso do governo em fortalecer a segurança pública e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente da proteção à sociedade rondoniense.
A capacitação faz parte das ações de fortalecimento da segurança pública, com foco em preparar profissionais para funções de comando e liderança. O curso foi desenvolvido em duas modalidades, presencial e a distância, com duração total de sete meses e conteúdos voltados a técnicas operacionais, atendimento pré-hospitalar de combate, chefia e liderança.
Durante a solenidade, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a formação representa um compromisso do governo do estado com a valorização da categoria. “Esse curso de formação representa a valorização da segurança pública. São homens e mulheres que vestem a farda com honra e disciplina na missão de proteger a sociedade”, destacou.
INVESTIMENTO
O governador também enfatizou que o investimento de R$ 2,4 milhões destinado à formação dos sargentos demonstra a importância dada à qualificação dos militares. Os recursos foram aplicados em materiais de instrução, custeio de bolsas de estudo, diárias e remuneração de instrutores e auxiliares técnicos.
O Curso de Formação de Sargentos 2025 iniciou em 7 de abril, sob coordenação do Capitão PM Bentes, com polos distribuídos em Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. A maioria dos participantes é oriunda do Curso de Formação de Soldados de 2010, representando a continuidade do aperfeiçoamento profissional dentro da corporação.
Durante a cerimônia, também foi realizada homenagem póstuma ao Cabo PM Fábio Martins, falecido em 2024, que foi escolhido como patrono da turma, em reconhecimento à dedicação e exemplo de serviço prestado à Polícia Militar de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!