Governo de Rondônia mobiliza alunos e reforça mensagem sobre cuidado com a saúde da mulher e a vacina HPV

Publicada em 22/10/2025 às 08h47
A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) participou, na segunda-feira (20), de uma ação promovida pelo governo de Rondônia, no Espaço Saúde, em Porto Velho, em alusão ao Outubro Rosa. A atividade foi voltada à conscientização e à prevenção do câncer de mama, reunindo estudantes e profissionais de saúde em um momento de aprendizado e incentivo ao cuidado com a mulher.
O evento contou com a presença de alunas da Escola Estadual Dr. José Otino de Freitas, acompanhadas da diretora Gecélia Macedo, que destacou a relevância de integrar as escolas às campanhas de saúde. “As campanhas mensais fazem parte do nosso calendário escolar, e o Outubro Rosa é um momento especial para reforçar o cuidado com a saúde da mulher. Trouxemos 32 alunas do ensino médio, líderes de turma e integrantes do grêmio estudantil, que serão multiplicadoras das informações recebidas aqui”, afirmou.
A coordenadora da Regional de Saúde de Porto Velho, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Ellen Sampaio, lembrou que a regional contempla os municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, e reforçou a importância da prevenção. “O exame de mamografia é disponibilizado pelo SUS. O autocuidado é fundamental. Procure uma unidade de saúde próxima da sua residência, realize os exames preventivos e mantenha seus cuidados em dia”, orientou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha é fundamental para evidenciar a relevância do cuidado com a saúde da mulher, com dignidade e atenção. “A ação no Espaço Saúde é um gesto de responsabilidade e incentivo a prevenção de doenças”, ressaltou.
IMUNZAÇÃO HPV
Durante a ação, o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou que o mês de outubro é dedicado à saúde da mulher, e que além do diagnóstico precoce do câncer de mama, é importante ampliar o olhar para outras formas de prevenção. Neste período que convida ao cuidado integral com a saúde da mulher, além da atenção ao câncer de mama, é fundamental reforçar a importância da vacinação contra o HPV, que é uma medida eficaz de prevenção ao câncer do colo do útero.
“A vacina já está implantada há mais de 10 anos e tem demonstrado resultados positivos na redução dos casos da doença, tanto em Rondônia quanto em todo o Brasil. A Agevisa é responsável pela distribuição das vacinas recebidas do Ministério da Saúde para todas as regionais de Rondônia, garantindo à população mais acesso à saúde”, explicou o diretor.
A coordenadora do Espaço Saúde, Solange Hiroshe, evidenciou o suporte do governo de Rondônia na realização da ação. “Estamos iniciando o Outubro Rosa com uma atividade que simboliza o compromisso da gestão estadual em promover conscientização e cuidado com a saúde da mulher. O objetivo é incentivar todas as mulheres a cuidarem de si, com informação e prevenção”, reforçou.
