Governo de Rondônia garante acesso à terra a mais de 1.200 famílias através de programa de Crédito Fundiário

Mais de 1.270 famílias rurais em Rondônia realizaram o sonho da terra própria entre 2019 e 2025, com o apoio do governo do estado, por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A iniciativa oferece financiamento com condições subsidiadas para aquisição de imóveis rurais e investimentos em estrutura produtiva, impulsionando o desenvolvimento da agricultura familiar e o fortalecimento do meio rural rondoniense.
Executado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o programa tem como objetivo ampliar o acesso à terra e incentivar práticas sustentáveis de produção. Por meio de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), o PNCF viabiliza crédito de até R$ 280 mil por família, com juros reduzidos que variam de 0,5% a 4% ao ano, além de linhas específicas para jovens e agricultores de baixa renda. O programa também garante assistência técnica e extensão rural com acompanhamento por cinco anos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos no campo representa dignidade, segurança alimentar e geração de renda. “O governo acredita na força do trabalhador rural, e temos trabalhado para fortalecer o desenvolvimento social e econômico do campo, garantindo que mais de mil famílias conquistem sua própria terra”, ressaltou.
RESULTADOS QUE TRANSFORMAM REALIDADES
De acordo com o secretário da Seagri, Luiz Paulo da Silva, o programa tem transformado a vida de agricultores em todas as regiões do estado. “A conquista da terra própria representa o início de um novo ciclo de oportunidades. O crédito fundiário tem proporcionado independência às famílias, impulsionando a produção agroecológica e fortalecendo as cadeias produtivas locais”, afirmou.
VOLUME DE INVESTIMENTOS
De 2019 a 2024, o governo do estado, em parceria com o governo federal, aplicou R$ 61,8 milhões no programa em Rondônia. Entre os municípios contemplados estão Parecis, com 200 famílias e R$ 23,5 milhões investidos; Nova Brasilândia d’Oeste, com 108 famílias; Rolim de Moura, com 55 famílias; e Vilhena, com 80 famílias atendidas. Os financiamentos variam conforme a linha de crédito e o perfil do beneficiário, com prazos de até 25 anos para pagamento e três anos de carência.
Voltado a trabalhadores rurais com idade entre 18 e 70 anos, o PNCF prioriza agricultores com experiência comprovada na atividade rural e renda limitada. O programa contribui para a inclusão social e para a redução da pobreza no meio rural, promovendo a autonomia produtiva e o fortalecimento da agricultura familiar em todo o estado.
