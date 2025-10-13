Governo de Rondônia fortalece a pecuária leiteira com ações de consultoria técnica e gerencial em todo o estado

Publicada em 13/10/2025 às 11h12
O governo de Rondônia intensifica ações de assistência técnica a produtores de leite, através do projeto de Consultoria Técnica e Gerencial para Produtor Rural da Pecuária Leiteira (Consultec), e com isto garante melhoria na renda familiar dos produtores. O projeto Consultec foi implantado em uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
A ação é executada nos 52 municípios e 28 distritos. A Emater-RO disponibiliza 74 técnicos que se dedicam exclusivamente aos 2.046 produtores cadastrados e orientados pelos técnicos do projeto, como parte da estratégia pública para desenvolvimento da pecuária leiteira do estado, com foco na gestão e produtividade leiteira.
CAPACIDADE PRODUTIVA
Em Ji-Paraná o extensionista da Emater-RO, Ricardo Vilas Boas, apresenta uma propriedade da agricultura familiar assistida pela Emater-RO que há três anos recebe orientações do projeto Consultec. Trata-se da propriedade do produtor Erisson S. Ribeiro que possui área total de 15 hectares e uma receita mensal que supera 26 mil reais com a produção leiteira. Os resultados obtidos demonstram a capacidade produtiva, a viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental da pecuária leiteira em Rondônia.
Na propriedade em questão denominada Sitio Ribeiro, o produtor segue a risca todas as orientações do técnico da Emater-RO, anotando em um caderno todas as despesas e receitas da atividade, a fim de atender as metas compromissadas com o projeto Consultec, que são: Baixar custo e aumentar produção de leite, melhorar o suporte alimentar para os animais, e o mais importante, aumentar a renda da família.
EVOLUÇÃO
Antes do projeto o produtor conduzia a reprodução dos animais através da monta natural e inseminação artificial tradicional, agora, adotou a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), sistema que utiliza protocolos hormonais para sincronizar a ovulação das vacas e permitir a inseminação com dia e hora predeterminadas, também já fez algumas transferências de embriões. Com as técnicas adotadas por orientação do consultor o produtor melhorou o manejo e a eficiência reprodutiva do rebanho, e controla melhor os períodos de pico e de baixa da produção.
Para alcançar alto índice de desempenho na produção leiteira, o produtor faz uso da tecnologia de produção de forragem com irrigação, fertilização de solos e manejo dos animais, e dedica tempo na gestão da atividade, fazendo anotações do controle contábil e zootécnico. O sitio Ribeiro está na família do Erisson há três gerações sempre evoluindo, mas conservando a tradição familiar, informa o produtor.
Para facilitar a administração da propriedade o produtor adotou um caderninho para anotação de todos os dados de produção, das despesas, e do resultado das vendas, essa prática permite uma exatidão no controle contábil e uma gestão mais segura da propriedade, em conformidade com as orientações do Projeto Consultec.
REGISTRO CONTABIL
Dados extraídos da contabilidade do produtor revelam resultados animadores com a produção do leite, os números falam por si só, depois de descontado o leite do consumo familiar, foi entregue para o laticínio 10.224 litros de leite por mês, produzidos pelas 27 vacas em lactação, ao o preço vigente no mês de setembro, R$ 2,56, e o custo de produção com pagamento de mão de obra e compra de insumos (ração e medicamentos) no mesmo período foi de R$ 1,33 por litro de leite. O resultado da diferença entre a receita bruta (R$26,241,20) obtida com a venda do leite e a despesa (R$13.692), é a renda liquida do produtor, que varia mês a mês, a depender das diferenças de preços praticados no mercado.
A transformação da pecuária leiteira proposta pelo Projeto Consultec leite, está fundamentada no modelo de criação das vacas a pasto, produção de forragem verde em piquetes bem manejados e irrigados, produção de silagem no período chuvoso para fornecimento no período crítico de seca, e no registro e controle das informações contábeis para garantir uma gestão eficaz.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!