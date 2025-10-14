Governo de Rondônia divulga processo seletivo para residência médica em urgência e emergência para 2026

Publicada em 14/10/2025 às 11h57
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) publicou na sexta-feira, 10, o EDITAL Nº 12/2025/IESPRO-COREME, para a seleção de candidatos ao Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência, que acontece em 2026 com o objetivo de qualificar profissionais formados para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições vão até o dia 16 de novembro.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada edital lançado representa um investimento direto na formação de especialistas que estarão na linha de frente das necessidades médicas do Estado. “Ao formar profissionais com foco nas necessidades reais do SUS, conseguimos reduzir filas, ampliar o acesso e melhorar a saúde da nossa população”, salienta.
O coordenador da residência de Medicina de Emergência, Dr. Tiago Aires, conta que o programa possui a duração de 3 anos e, os candidatos interessados podem realizar a inscrição sem ter feito nenhuma especialidade prévia. “É uma oportunidade para profissionais que desejam atuar e colaborar na assistência de urgência com a população, salvando vidas”, reforça.
O período de inscrições inicia-se em 28/10 e vai até o dia 16/11, a prova objetiva acontecerá no dia 30/11, conforme publicado no edital.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha enfatiza que os editais de publicações são uma estratégia para valorizar os profissionais e fortalecer o SUS em Rondônia. “Os programas não apenas oferecem aos profissionais recém-formados a oportunidade de se especializarem com excelência, mas também garantem que o atendimento à população seja cada vez mais qualificado”.
