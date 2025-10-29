Governo de Rondônia amplia oferta de empregos e impulsiona contratações temporárias; nesta semana 429 novas oportunidades foram cadastradas

Publicada em 29/10/2025 às 10h25
O governo de Rondônia segue fortalecendo as políticas de empregabilidade, com a oferta de 2.930 vagas de trabalho disponíveis em diversas regiões do estado. Somente nesta semana, 429 novas oportunidades foram cadastradas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO), abrangendo cargos em áreas como comércio, serviços gerais, construção civil, transporte, agricultura e indústria. Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena lideram o número de oportunidades, com destaque para funções como vendedor, auxiliar administrativo, operador de caixa e recepcionista.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o crescimento das contratações demonstra o dinamismo da economia do estado e o compromisso da gestão com a criação de empregos e renda. “Nosso objetivo é garantir que o trabalhador rondoniense tenha oportunidades reais de inserção no mercado. O fortalecimento das parcerias com o setor privado e as ações de intermediação de mão de obra reforçam o desenvolvimento do estado e melhoram a qualidade de vida das famílias.”
Com a proximidade das festas de fim de ano, o Sine Estadual também tem registrado aumento na procura por vagas temporárias. O comércio continua sendo o principal empregador neste período, mas outros segmentos, como transporte e serviços agrícolas, ampliaram o número de contratações sazonais.
A média salarial das vagas temporárias é de aproximadamente R$ 1.800, com benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e bonificações. Muitos desses postos podem se transformar em efetivações, especialmente para profissionais que se destacam durante o período de maior demanda.
INSCRIÇÃO
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site ou aplicativo, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis e acompanhar o processo de seleção. O Sine-RO oferece atendimento e suporte aos candidatos que necessitam de auxílio no cadastro ou encaminhamento às vagas.
O coordenador-geral de Trabalho, Emprego e Renda, Fábio Mota, destacou que o Sine-RO tem intensificado as ações para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. “Estamos promovendo ações e parcerias com empresas locais, tanto na Capital quanto no interior. Nosso objetivo é garantir que o trabalhador encontre oportunidades compatíveis com seu perfil e que as empresas consigam preencher suas vagas de forma ágil e eficiente”, pontuou.
O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, reforçou que as ações do governo de Rondônia têm sido fundamentais para gerar emprego e renda. “O Sine tem sido um braço essencial da política de desenvolvimento econômico do estado. Com o apoio do governo de Rondônia, estamos fortalecendo os vínculos entre empregadores e trabalhadores, incentivando a formalização e o crescimento sustentável da economia rondoniense”, afirmou.
DISTRIBUIÇÃO DAS NOVAS VAGAS
Nesta semana, as 429 vagas cadastradas estão distribuídas entre 16 municípios, com destaque para Ji-Paraná (119 vagas), Porto Velho (111), Vilhena (50), Cacoal (60), Pimenta Bueno (35) e Ariquemes (15). As oportunidades incluem cargos administrativos, operacionais e de atendimento ao público, reforçando o aquecimento do mercado de trabalho em todas as regiões de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!