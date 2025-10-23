Publicada em 23/10/2025 às 10h03
A 2ª edição da Expo Turismo Rondônia 2025 foi aberta ao público na quarta-feira (22), no Centro de Eventos do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Porto Velho. A feira, que segue até o dia 24 de outubro, das 14h às 22h, é gratuita e reúne mais de 80 expositores e 15 estandes gastronômicos, com atrações que fortalecem o turismo regional e impulsionam a economia rondoniense.
O evento tem o objetivo de consolidar Rondônia como destino turístico de referência na Amazônia Legal, fortalecendo o setor e incentivando negócios sustentáveis. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO), reunindo empresários, autoridades e representantes de entidades de classe.
AMPLIAÇÃO DO TURISMO RONDONIENSE
Durante a cerimônia o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou os investimentos realizados pelo governo do estado e a importância do turismo como vetor de desenvolvimento. “Rondônia tem um dos ecossistemas mais ricos do país e um povo acolhedor. Estamos investindo em infraestrutura e na qualificação de profissionais para que o turismo continue gerando oportunidades, renda e empregos. Nosso foco é fortalecer o setor e ampliar a conectividade aérea, atraindo mais visitantes ao estado.”
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, destacou que a Expo Turismo é uma vitrine de oportunidades e um marco no calendário do setor. “O evento é uma coroação do turismo de Rondônia. Empresários e municípios podem mostrar seus produtos e destinos, fomentando negócios e divulgando nossas potencialidades. Assim como a Rondônia Rural Show é para o agronegócio, a Expo Turismo consolida o turismo como motor de desenvolvimento.”
CULTURA E PRODUÇÃO INDÍGENA
A diversidade cultural e o turismo de base comunitária também ganharam destaque na feira. A expositora da Aldeia Inajá localizada em Vilhena, Arilene Terena, apresentou o artesanato produzido pelas comunidades indígenas.
“A minha etnia é Terena. O atrativo é o nosso artesanato, confeccionado por nós mesmos na aldeia. O objetivo ao participar da Expo Turismo é apresentar nossos produtos para o público e valorizar a produção manual. Estamos também divulgando a nossa aldeia, que hoje é um local de turismo, com trilhas, cachoeiras e muitas belezas naturais, em Vilhena. Nesta edição temos aqui duas etnias expondo os produtos: a etnia sabanês, da Aldeia Sowaitê e a etnia terena, da Aldeia Inajá. A aldeia sabanês, além do artesanato e do turismo de aventura, apresenta também danças e a tradicional festa da menina moça”, destacou a expositora.
A programação conta com palestras nacionais e internacionais, rodadas de negócios, mostras gastronômicas e culturais, além de apresentações indígenas e atividades voltadas ao turismo de base comunitária e à observação de aves, dois segmentos com potencial de reconhecimento internacional.
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, reforçou que o evento representa o fortalecimento da política de desenvolvimento econômico do estado. “A Expo Turismo é o resultado da união entre governo, empresários e municípios. Cada estande aqui simboliza um passo no avanço do empreendedorismo e da geração de renda em Rondônia”.
MARCA AMAZÔNIA
A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Municipal, além de empreendedores, representantes do setor produtivo, de pesca e do trade turístico. Durante o evento também foi apresentada a Marca Amazônia, que reforça a identidade e o potencial sustentável da região, valorizando os produtos e destinos turísticos da Amazônia e de Rondônia.
