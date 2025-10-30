Gestão previdenciária de Rondônia é reconhecida com Medalha do Mérito Legislativo

Publicada em 30/10/2025 às 12h02
Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense e ao fortalecimento da gestão pública previdenciária do estado, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), será homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), no dia 3 de novembro, às 15h, em Porto Velho.
O reconhecimento ocorre em um momento de consolidação das transformações institucionais implementadas nos últimos anos, que incluem o fortalecimento da governança previdenciária, a ampliação da transparência contábil e o avanço em soluções tecnológicas que aproximam o Instituto de seus segurados e beneficiários.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento é resultado do trabalho desenvolvido pela gestão estadual com responsabilidade e boa gestão. “A homenagem simboliza a valorização de um trabalho contínuo que transforma os desafios em resultados, culminando em uma gestão pública previdenciária de excelência, e contribuindo assim para o desenvolvimento de Rondônia”, evidenciou.
De acordo com o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro Nogueira, a honraria representa o reconhecimento de um trabalho construído com responsabilidade e propósito. “Esse é um marco na história do Instituto. O Iperon tem trabalhado com transparência, modernização dos processos e segurança dos dados, garantindo sustentabilidade ao sistema previdenciário e confiança aos servidores. Receber esta medalha é o reflexo do empenho de toda a equipe e do compromisso do governo de Rondônia com a boa gestão pública”, ressaltou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!