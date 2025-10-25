Furto de cabos elétricos interrompe obra de iluminação na Praça do Contorno

Publicada em 25/10/2025 às 09h52
A Praça do Contorno, localizada na região central de Porto Velho, foi alvo de furto.
na madrugada desta sexta-feira (24). A ação criminosa resultou no roubo de aproximadamente 100 metros de cabos elétricos, comprometendo a continuidade da obra de implantação de nova iluminação pública no local.
O espaço encontra-se em processo de revitalização há mais de duas semanas, em uma ação coordenada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur). O projeto contempla a instalação de 40 novos postes de iluminação em LED, com o objetivo de proporcionar mais segurança, visibilidade e conforto à população que frequenta a praça.
Com o furto, parte significativa do serviço precisará ser refeita, o que ocasiona prejuízos financeiros aos cofres públicos e atrasos no cronograma de entrega da obra. A equipe técnica da Emdur já está realizando levantamento dos danos para a reposição dos materiais furtados e a retomada imediata dos trabalhos.
De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, situações dessa natureza têm sido recorrentes em diferentes pontos da cidade, afetando não apenas a infraestrutura urbana, mas também o bem-estar da população.
“É uma situação muito triste, porque estamos trabalhando intensamente para recuperar e valorizar espaços públicos que estavam há anos esquecidos. Quando ocorrem furtos como esse, é como se fosse um prejuízo direto no bolso de cada cidadão, que paga seus impostos e espera ver os resultados desse investimento”, destacou o presidente.
A Emdur reforça o pedido de apoio da comunidade para que casos semelhantes sejam denunciados imediatamente às autoridades competentes, por meio do telefone 190 (Polícia Militar). A colaboração da população é fundamental para coibir esse tipo de crime e garantir que os espaços públicos sejam preservados e entregues dentro do prazo previsto.
