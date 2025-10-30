Formaturas de sete cursos técnicos são realizadas pelo governo de RO, em Porto Velho

Publicada em 30/10/2025 às 16h25
A valorização do ensino profissionalizante no mercado de trabalho está motivando estudantes a se habilitarem em uma profissão. O governo de Rondônia, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), realizou na quarta-feira (29), em Porto Velho, as formaturas de 71 formandos dos cursos de Técnico em Eventos; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Logística; Técnico em Comércio; Técnico em Secretaria Escolar; Técnico em Recursos Humanos; e Técnico em Administração.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o crescimento do número de profissionais qualificados no estado contribui para que a gestão estadual cumpra uma das metas do seu Planejamento Estratégico que é a expansão da educação profissional. “A qualificação da mão de obra é um importante investimento porque gera oportunidades para quem quer crescer profissionalmente”, evidenciou.
VITÓRIA
Maíra Patrícia Matos Lopes, 37 anos, que se formou no Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, e foi uma das oradoras do evento, deu o testemunho da ascensão que teve graças à formação no Idep. “Enfrentei dificuldades. Tinha mês que faltava até condições de pagar o transporte porque pegava muitos ônibus. Hoje, eu trabalho como técnica de segurança e sou muito valorizada, lidero três equipes, trabalho em Rondônia e quando preciso viajo para outros estados, inclusive vim direto de Mato Grosso para a minha formatura”, contou a moradora do Bairro Cohab na Capital, que presta serviço para uma concessionária de energia.
No seu discurso de saudação aos formandos, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou a importância dos familiares do aluno para que o mesmo continue firme nos estudos. “A família é o sustentáculo que impulsiona a caminhada de quem quer vencer. A persistência é o caminho do êxito e da vitória. O caminho do sucesso e da sabedoria é dos ousados. Temos que mirar o sol para alcançar o cume da montanha”, declarou, destacando as vantagens do ensino profissionalizante.
Foco no mercado de trabalho
Tem como objetivo principal formar profissionais qualificados e habilitados para atuar em áreas específicas demandadas pelo mercado de trabalho.
Abrangência
Inclui a qualificação, requalificação e atualização de trabalhadores em diversas faixas etárias e níveis de escolaridade.
Dimensões do trabalho
Não foca apenas na técnica, mas também aborda as dimensões ética, estética, de segurança e econômica do trabalho.
