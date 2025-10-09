Fim de semana será de cidadania e serviços públicos no distrito Nova Conquista em Vilhena

Publicada em 09/10/2025 às 10h13
O governo de Rondônia convida a população do distrito de Nova Conquista, em Vilhena, para participar da próxima edição do Programa Rondônia Cidadã, que será realizada nos dias 11 e 12 de outubro. Durante os dois dias de ação, os moradores terão acesso gratuito a diversos serviços, como emissão de documentos pessoais, orientações e registros de reclamações junto ao Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RO), atendimento do Ministério do Trabalho, além de ações ambientais, como a distribuição de mudas, e outros serviços.
Mais de 600 atendimentos foram realizados em edição especial na comunidade de São Vicente
Coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa é uma iniciativa do governo do estado que percorre os municípios e distritos de Rondônia, levando atendimentos essenciais para quem mais precisa, especialmente em comunidades mais afastadas dos centros urbanos. A última edição ocorreu no dia 4 de outubro, na comunidade de São Vicente, em Jaru, e contabilizou 682 atendimentos.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o compromisso da gestão em levar políticas públicas a todos os cantos do estado. “O Rondônia Cidadã é uma ação que reflete o propósito do governo: estar presente em cada região e atender as necessidades das pessoas com respeito e eficiência. Trabalhamos para que nenhum cidadão fique sem acesso aos serviços essenciais”.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destaca que o Rondônia Cidadã é uma forma concreta de aproximar o Estado da população. “Cada edição representa um esforço conjunto para garantir que os direitos cheguem a todos os rondonienses. É gratificante ver a alegria das pessoas ao resolver pendências, emitir documentos ou receber orientações que fazem diferença no dia a dia”, ressaltou.
A expectativa é que a edição em Nova Conquista mantenha o mesmo sucesso das anteriores, oferecendo acolhimento, serviços de qualidade e orientações que fortalecem o exercício da cidadania e o desenvolvimento social.
Próxima edição: Nova Conquista (Vilhena)
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Paulina Donadon (Fazenda Vista Alegre, Gleba 01)
Data: 11/10 (sábado): das 8h às 16h
