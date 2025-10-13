Festa no Parque da Cidade é sucesso de público com show gratuito do Mundo Bit

Publicada em 13/10/2025 às 11h16
Festa no Parque da Cidade é sucesso de público com show gratuito do Mundo BitaUma programação especial foi preparada para a população da capital rondoniense. Neste sábado (11) a festa alusiva ao Dia das Crianças, comemorado no domingo (12), o público da capital embarcou numa viagem mágica pelo mundo da imaginação com o show do Mundo Bita e diversos outros atrativos que encantaram os visitantes.
Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, a programação foi totalmente gratuita e mais de 30 mil pessoas puderam vivenciar uma experiência única, no Parque da Cidade. Além do show nacional do Mundo Bita, o evento também teve a alegria da Carreta Maria Furacão, sorteios de brindes, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, camas elásticas e a distribuição de lanche para as crianças.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a festa em comemoração ao Dia das Crianças reforça o compromisso da Prefeitura com a população, proporcionando grandes eventos na capital. “O Dia das Crianças é um momento de fortalecer ainda mais os laços familiares aqui na nossa capital. Hoje é um dia de celebração, a gente vê a alegria no rosto de cada criança que participa dessa festa. Preparamos diversas atividades gratuitas e o grande show nacional do Mundo Bita, que é referência nas canções infantis”, finaliza o prefeito.
Segundo o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes, o evento entra para o calendário de grandes atrações da capital, contribuindo com o turismo, economia e elevando a capital como um dos principais pontos turísticos da região Norte.
“Eu tenho certeza que foi um dia repleto de diversão e muita alegria, com atividades incríveis que deixaram nossas crianças encantadas. Esse evento entra, a partir de agora, no calendário de ações realizadas pela Prefeitura, contribuindo com o desenvolvimento da cidade com muito lazer, turismo e, principalmente, oferecendo dignidade aos nossos porto-velhense”, concluiu o secretário.
EXPLOSÃO DE ALEGRIA
O sorriso e o brilho no olhar de cada criança que passou pelo Parque da Cidade deixaram a festa em comemoração ao Dia das Crianças ainda mais bonita. Quem aproveitou cada momento do evento preparado pela Prefeitura foi a mãe atípica, Dnaísa Rodrigues.
“Eu estou muito feliz porque a Prefeitura pensou nesta festa maravilhosa para as famílias. Meu filho, que tem autismo suporte três, está aproveitando cada momento disso. É muito importante a Prefeitura pensar nos nossos filhos”, disse.
ndrio Luís, 9 anos, foi ao Parque da Cidade com a mãe e se divertiu durante o evento. “Eu estou muito feliz. Eu já brinquei, já comi, já dancei e fiz muita coisa aqui nesta festa e meu sonho era participar da carreta”, concluiu.
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) esteve no evento e montou uma estrutura para acolher crianças com deficiência (PcD) e crianças neurodivergentes. O espaço foi planejado para proporcionar conforto, segurança e participação equitativa, assegurando que todas as crianças possam viver plenamente a experiência da festa.
“Eu trouxe a minha filha Ester, de 9 anos, e fiquei surpresa com esse evento que ofereceu diversos atrativos para nossos filhos. Eu nunca tinha visto uma festa tão grandiosa como essa e quero parabenizar a Prefeitura por este evento”, finalizou a pedagoga Débora Ferreira.
