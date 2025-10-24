Feira Robustas Amazônicos bate recorde de público e consolida Rondônia como potência na cafeicultura

Publicada em 24/10/2025 às 08h22
A capital do Café, como é conhecido o município de Cacoal, é palco da 2ª Feira Robustas Amazônicos, evento que acontece nesta quinta-feira (23), celebra a força do café rondoniense e marca um novo capítulo na história da cafeicultura amazônica. Com recorde de público, mais de 2.100 visitantes e premiação histórica superior a R$ 400 mil, a feira reafirma Rondônia como uma das principais referências na produção de café robusta de qualidade no Brasil. Na primeira edição o publico total foi de 1.200 participantes.
Ao todo, 16 agroindústrias de café participam do evento, que também conta com estandes de empresas e instituições financeiras voltadas ao fechamento de negócios e parcerias estratégicas. A feira, realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), também executa o 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), que reúne produtores de diversas regiões de todo o estado, apresentando amostras que destacam o potencial produtivo.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o sucesso do evento reforça o compromisso do estado com o setor. “Estamos investindo cada vez mais na modernização da agricultura e principalmente na cafeicultura, na capacitação dos produtores e na valorização do café robusta amazônico. Rondônia é hoje um exemplo de produtividade, e isso é motivo de orgulho para todos nós”, evidenciou.
2ª EDIÇÃO DA FEIRA
“Hoje a gente consegue vender o nosso café com um valor agregado. É satisfatório quando você chega em primeiro lugar e escuta: nossa que café é bom! Isso valoriza a dedicação, o amor e o carinho como reconhecimento”, disse o cafeicultor Altivo Berdes, ganhador do primeiro lugar da 9ª edição do Concafé, que aprendeu o valor da vida no campo. Filho de produtor, ele relembra que cresceu acompanhando o trabalho do pai nas lavouras, na época era um café comum, e que hoje vê seu café ter valorização dobrada devido o reconhecimento.
Além da exposição dos produtos do seu Altivo Berdes, a feira é um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento de parcerias. Pesquisadores, investidores e representantes de cooperativas participam de rodadas de negócios, palestras e demonstrações de tecnologia, promovendo o desenvolvimento da cadeia produtiva do café no estado.
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Com aroma de café fresco e espírito de celebração, a 2ª edição da feira se consolida como o maior evento da cafeicultura rondoniense, sendo a feira de café robustas do Brasil, unindo tradição, inovação e sustentabilidade em um só lugar e mostrando que o café produzido na Amazônia tem sabor de excelência e de futuro.
Segundo o secretário da Seagri, a feira simboliza o resultado da união e do trabalho conjunto entre os órgãos públicos. “A realização deste evento é fruto da parceria entre Seagri, Emater e Idaron, juntamente com instituições publicas e privadas, que caminham lado a lado para fortalecer o produtor, incentivar boas práticas e promover a qualidade do nosso café. Quando o poder público atua de forma integrada, os resultados aparecem em campo e nas conquistas dos nossos agricultores”, destacou.
PARCEIROS
A realização do evento é coordenada pela Seagri, Emater, Idaron e Sedec e conta com o apoio de diversas instituições públicas e privadas, incluindo Câmara Setorial do Café, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura e Pecuária, e cooperativas como Cafeicultores Associados da Região das Matas de Rondônia (Caferon) e Cooperativa dos Agricultores Familiares da Amazonia (Lacoop).
