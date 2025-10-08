Farmapub facilita acesso a medicamentos na rede municipal de saúde de Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 11h19
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vem reforçando a importância do uso da ferramenta Farmapub, uma plataforma digital que permite a qualquer cidadão consultar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias da atenção primária à saúde na capital.
A ferramenta, disponível desde 2017, oferece informações atualizadas sobre o estoque de medicamentos nas unidades da zona urbana, ajudando a evitar deslocamentos desnecessários e otimizando o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ao tratamento.
“A Farmapub é uma ferramenta de consulta onde qualquer cidadão, profissionais prescritores e usuários do SUS podem verificar a disponibilidade de medicamentos da atenção primária em saúde nas unidades do município”, explica Maíra Oliveira Nery, farmacêutica e diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica da Semusa.
Segundo a diretora, a ferramenta pode ser acessada diretamente pelo navegador de busca, digitando “Farmapub”, ou ainda baixando o aplicativo para celulares com sistema Android. O sistema é simples, intuitivo e orienta o cidadão a buscar os medicamentos pelo princípio ativo, além de indicar a farmácia mais próxima que possui o item em estoque, com localização georreferenciada em mapa.
“O ideal é que o cidadão faça a consulta antes mesmo de sair de casa. Ele pode digitar o nome do medicamento pelo princípio ativo e obter informações sobre onde encontrá-lo. A plataforma mostra a farmácia que tem o medicamento disponível e ainda fornece o caminho até lá pelo mapa”, detalha Maíra.
Além de indicar a disponibilidade de medicamentos, a plataforma também traz orientações sobre como obter medicamentos pelo SUS, funcionando como uma ferramenta educativa e de apoio para os usuários.
Reconhecida nacionalmente, a Farmapub foi premiada em 2018 durante o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), como exemplo de iniciativa inovadora no setor público.
“Eu convido você, cidadão, especialmente quem faz uso de medicamentos contínuos, a baixar o aplicativo no celular. Consulte antes de sair, evite deslocamentos desnecessários tenha acesso à informação de forma rápida e segura”, reforça a diretora.
A Farmapub faz parte das ações da Prefeitura de Porto Velho para modernizar os serviços da saúde pública e garantir mais agilidade e transparência no acesso a medicamentos oferecidos gratuitamente pelo SUS.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!