ExpoTurismo 2025 reúne grandes nomes da pesca esportiva e promove oportunidades de negócios em Rondônia

Publicada em 15/10/2025 às 16h18
Com objetivo de incentivar negócios sustentáveis e fortalecer a cadeia produtiva do turismo, a ExpoTurismo 2025 transforma Rondônia em um polo de inovação e oportunidades no setor. O evento contará com a presença de renomados especialistas nacionais da pesca esportiva, como Família Nakamura, Fábio Baca, Edmar Oliveira, João Cordeiro, Hugo Yamao e Anderson Guedes, que irão compartilhar experiências e estratégias de sucesso com o público.
Em sua segunda edição, a ExpoTurismo é promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO). O evento será realizado no Centro de Eventos Soraia Vilela – SESI, em Porto Velho, de 22 a 24 de outubro, das 14h às 22h, com entrada gratuita.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, eventos como a ExpoTurismo são fundamentais para impulsionar o setor no estado. “A Expo Turismo reúne o que Rondônia tem de melhor e mostra ao público nossa diversidade natural, cultural e econômica. Temos investido em ações que fortalecem o turismo e posicionam o estado como um destino competitivo e acolhedor na Amazônia Legal”, evidenciou.
Para o superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, o evento chega ao seu segundo ano como uma grande vitrine da cultura e dos atrativos de Rondônia. “A Expo Turismo representa uma oportunidade para os empreendedores do setor apresentarem seus produtos e serviços. É um espaço que reforça o potencial turístico do nosso estado e estimula o desenvolvimento econômico e cultural da região”, destacou
PAVILHÃO DA PESCA ESPORTIVA
A pesca em Rondônia é uma das grandes atrações de turismo
No evento o pavilhão da pesca oferecerá ao público roteiros, sugestões de pousadas, guias, equipamentos e demonstrações ao vivo, além de espaço para oficinas, palestras e experiência interativa. A pesca em Rondônia é uma das grandes atrações, tendo se consolidado como uma das principais atividades turísticas do estado. Na Expo Turismo, será destacada essa prática sustentável, que promove a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico do estado.
Rondônia é o destino para quem é pescador experiente ou alguém em busca de uma nova aventura, a pesca em um dos cenários mais paradisíacos do Brasil.
ENTRADA GRATUITA
A entrada é gratuita e aberta ao público. O evento promove conexões comerciais, gera oportunidades de negócios e contribui para o fortalecimento da economia local. O público esperado inclui representantes do governo, prefeituras, secretarias de turismo, agentes de viagens, representantes de hotéis, transportadoras, pescadores esportivos e a sociedade em geral.
PREMIAÇÃO E SORTEIOS
Os visitantes podem participar de sorteios especiais mediante cadastro no evento, concorrendo a prêmios como:
Barco Navegador Modelo Piracema completo com motor
Motor Mercury 15HP Super
Caiaques Robalo Light
Bicicletas aro 29
