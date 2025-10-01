Execução de recursos federais para segurança pública é apresentada pelo governo de Rondônia em reunião

Publicada em 01/10/2025 às 10h43
Representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e da Diretoria-Geral de Transferências Fundo a Fundo participaram, no dia 29 de setembro, em Porto Velho, de uma reunião técnica com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania (Sesdec), voltada à apresentação da aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado de Rondônia para investimentos na área de segurança pública.
A diligência atende a uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU) e tem se mostrado eficaz para aprimorar o diálogo técnico entre os entes federativos, fortalecendo a execução dos recursos públicos, otimizando processos licitatórios, a logística e o controle patrimonial. Desde 2019, quando os repasses do Fundo Estadual de Segurança Pública tiveram início, Rondônia já recebeu mais de R$ 237 milhões. Desse montante, R$ 144 milhões já foram executados, enquanto o saldo atual em conta é de R$ 135 milhões. Apenas em 2025, o estado já empenhou mais de R$ 40 milhões em projetos estruturantes.
Os recursos têm possibilitado avanços na segurança pública de Rondônia. Entre as principais obras e aquisições, destacam-se:
Construção do prédio do novo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP);
Aquisição de materiais bélicos;
Equipamentos eletroeletrônicos;
Modernos armamentos;
Drones para apoio em operações;
Além da carreta do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel, que leva tecnologia de ponta para ações em todo o estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os recursos são fundamentais para fortalecer as polícias, modernizar estruturas e garantir mais segurança para o povo rondoniense, com responsabilidade e transparência.
Outros investimentos estão em andamento, fortalecendo as estruturas das forças de segurança e garantindo maior efetividade no combate à criminalidade. Todas as forças de segurança em Rondônia têm sido beneficiadas com esses investimentos: Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) e Polícia Penal — recebendo melhorias em infraestrutura, equipamentos e tecnologia, o que tem contribuído para operações mais ágeis, modernas e integradas.
Segundo o secretário de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, Felipe Vital, os resultados já podem ser sentidos no dia a dia da população. “Esses recursos, somados aos investimentos próprios do governo de Rondônia, têm possibilitado a realização de projetos estruturantes que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados pelas forças de segurança. O reflexo disso é a melhoria da qualidade de vida da população e a redução da criminalidade no estado”, destacou.
A diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, destacou Rondônia como exemplo de gestão responsável. “Acompanhamos de perto o trabalho realizado pelo estado e vemos um avanço significativo na execução dos recursos. Essa diligência é importante justamente para garantir eficiência, celeridade e resultados práticos para a sociedade”, declarou.
