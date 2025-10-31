Evento “Menos Pausa, Mais Amor” promove tarde de aprendizado e valorização da mulher na ALE-RO

Publicada em 31/10/2025 às 09h00
Uma tarde de conhecimento, acolhimento e valorização da mulher marcou o evento “Menos Pausa, Mais Amor”, realizado nesta quinta-feira (30) no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).
A palestra abordou o tema “Chega de silêncio: menopausa é força, renascimento e amor-próprio”, reunindo mulheres de diferentes idades para um bate-papo leve, informativo e inspirador sobre saúde, autoestima e bem-estar feminino.
Entre as palestrantes estiveram Bruna Entorno, diretora internacional de expansão da ValoriZe Farmasi; Dra. Natalie Farias, médica especialista em geriatria e hormonologia; e Vanessa Mafra, jornalista e especialista em neurociências e psicologia positiva. Todas trouxeram reflexões sobre como a menopausa pode ser vivida com mais amor, confiança e autoconhecimento.
O evento contou com o apoio do deputado estadual Marcelo Cruz e do vereador Pastor Evanildo, que destacaram a importância de abrir espaços de diálogo e valorização da mulher.
“Esse é um momento especial de aprendizado e acolhimento. Apoiar um projeto como esse é valorizar a força e a beleza de cada mulher rondoniense”, destacou o deputado Marcelo Cruz.
Com auditório cheio e uma energia contagiante, o encontro foi marcado por muita troca de experiências, mensagens de superação e incentivo à saúde emocional e física das participantes.
