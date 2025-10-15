Evento em homenagem ao Dia do Professor envolve mais de 3 mil servidores da Educação

Publicada em 15/10/2025 às 11h47
Na tarde de terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou um evento especial em comemoração ao Dia do Professor, reunindo mais de 3 mil servidores da Educação em um momento de confraternização, reconhecimento e valorização profissional.
A celebração contou com a presença de professores, gestores, técnicos administrativos, auxiliares, coordenadores, merendeiras, agentes de limpeza e demais profissionais que atuam nas unidades escolares e que, como ressaltou o secretário, Leonardo Leocádio, "também são educadores e têm papel fundamental na formação das crianças".
A ação foi cuidadosamente organizada pela equipe administrativa e pedagógica da Semed, que se dedicou à realização de uma tarde inesquecível para todos os participantes. A programação incluiu atividades recreativas, dança, zumba, dança aeróbica, além de apresentações artísticas dos alunos do curso de dança da Escola Som na Leste, que emocionaram o público presente.
Também teve espaço com orientações sobre saúde, autoestima e sessões de massagem, proporcionando momentos de cuidado e bem-estar aos educadores.
Um dos pontos altos do evento foi o divertido cabo de guerra, que envolveu diretamente o prefeito Léo Moraes e o secretário Leonardo Leocádio, competindo em lados opostos em uma brincadeira que arrancou sorrisos e aplausos do público.
Para o prefeito Léo Moraes, ações como essa são fundamentais para reconhecer o valor daqueles que, todos os dias, se dedicam a transformar vidas por meio da educação. “É muito importante celebrar e valorizar o trabalho desses profissionais incríveis que enfrentam tantos desafios, mas que não desistem de acreditar na educação como caminho de mudança. Hoje é um dia de agradecer, homenagear e, principalmente, cuidar de quem cuida dos nossos alunos”, destacou o prefeito.
Leonardo Leocádio também falou sobre a importância da iniciativa como um gesto de reconhecimento e valorização. “Sabemos da entrega e da dedicação diária de cada profissional da Educação. Por isso, mais que merecido esse momento de lazer e descontração. Toda nossa equipe se envolveu com muito carinho na realização dessa homenagem, pensando em cada detalhe para acolher e valorizar nossos servidores”, afirmou o secretário.
Para a diretora de políticas educacionais da Semed, Vera Lúcia Borges, a Semed vem reafirmando cada vez mais seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação. “Nossa missão é reconhecer o papel transformador de cada um na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e com oportunidades para todos. E ações como essa valorizam os nossos profissionais que tanto transformam o dia a dia de nossas crianças”, disse ela.
