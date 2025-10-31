Estudantes representam Rondônia em Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Sul

Publicada em 31/10/2025 às 11h39
Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Princesa Izabel, em Porto Velho, foram selecionados para representar Rondônia na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec). O evento começou no dia 27 de outubro e segue até esta sexta-feira (31), na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
O projeto, desenvolvido pelos alunos João Vitor Nascimento, Francisco Ricardo e Jeferson Rodrigues, todos com 14 anos, trata-se do aplicativo “Cathartes”, que foi pensado com o intuito de estimular a coleta seletiva e a conscientização ambiental por meio da gamificação, além de promover rankings escolares e nacionais. A ideia iniciou com as ferramentas disponibilizadas na escola, durante a “Semana Pedagógica”, por intermédio do professor Cleiton Araújo.
Parte dos custos da viagem foi financiada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que facilitou o deslocamento da equipe, enquanto a comunidade escolar se mobilizou com rifas e doações para garantir hospedagem e alimentação dos alunos durante o evento. Eles retornam no dia 1º de novembro.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou sobre o papel da educação pública na formação de jovens protagonistas. “Ver os estudantes participando de uma mostra internacional é motivo de grande orgulho para Rondônia. Isso mostra que o investimento em educação e tecnologia está gerando frutos, e que nossos jovens estão preparados para competir de igual para igual com estudantes de todo o mundo.”
REPRESENTANDO A REGIÃO NORTE
A diretora da escola, Claudia Portela, destacou a importância da conquista e o esforço dos alunos em conjunto com a equipe responsável para viabilizar a participação no evento. “Quem conhecer essa ferramenta vai se encantar, não é porque é nossa, mas porque o projeto realmente é maravilhoso. Participar dessa feira já é uma vitória, porque são 21 países e mais de 800 projetos inscritos, e apenas dois da Região Norte foram selecionados: o nosso, de Rondônia, e um do Amazonas. Só de representar o estado, nós já nos sentimos vencedores.”
Segundo a titular da Seduc, Albaniza Batista, a conquista reflete o empenho do conjunto entre a comunidade escolar, os professores e o estado. “A rede estadual tem trabalhado para incentivar cada vez mais o protagonismo estudantil e a inovação dentro das escolas. Projetos como esse demonstram o potencial criativo dos alunos e o compromisso dos professores em transformar o aprendizado em experiências reais”, enfatizou.
MOSTRA INTERNACIONAL
A Mostratec-Liberato é uma feira anual, que acontece em Novo Hamburgo, e reúne jovens pesquisadores de diferentes níveis de ensino, incluindo cursos técnicos, e vai além da exposição de projetos, oferecendo seminários, oficinas de robótica e atividades culturais e esportivas. Um dos objetivos do evento é despertar nos estudantes o interesse por pesquisas científicas e tecnológicas.
