Energisa reforça alerta de segurança em meio à previsão de chuvas acima da média em Rondônia

Publicada em 24/10/2025 às 10h40
Com o avanço de outubro, Rondônia entra em um período de atenção máxima diante da previsão de chuvas acima da média e ventos intensos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O órgão emitiu alertas de tempestades para Porto Velho e região da Madeira-Guaporé, com estimativas de chuvas de até 30 mm por hora e rajadas de vento de até 60 km/h, o que aumenta o risco de quedas de galhos e descargas elétricas.
O cenário marca uma virada em relação a outubro de 2024, quando Porto Velho registrou apenas 38,5 mm de chuva, cerca de 20% da média esperada para o período. Agora, com a retomada das chuvas e maior instabilidade atmosférica, a Energisa reforça o alerta de segurança à população.
“Com a previsão de temporais mais fortes, é fundamental que todos redobrem os cuidados. Manter distância de fios caídos, jamais entrar em contato com objetos próximos à rede elétrica e acionar a Energisa em caso de risco são atitudes que salvam vidas”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Cuidados essenciais durante tempestades
Não se aproxime de fios partidos ou caídos ao solo;
Jamais tente remover objetos em contato com a rede elétrica;
Desligue aparelhos eletrônicos e evite o uso de tomadas durante a chuva;
Não busque abrigo sob árvores e mantenha distância de estruturas metálicas;
Em caso de emergências, acione imediatamente o corpo de bombeiros, pelo 193, e a Energisa, pelo 0800 647 0120.
Monitoramento e equipes de prontidão
A Energisa mantém monitoramento climático em tempo real e um plano de contingência ativo para minimizar os impactos das chuvas no fornecimento de energia. As equipes de campo operam em regime de plantão reforçado, com ações estratégicas voltadas para o atendimento rápido e seguro das ocorrências.
O trabalho preventivo inclui inspeções em linhas e redes de distribuição, podas emergenciais e manutenção de estruturas. A concessionária também orienta que a população utilize os canais oficiais de atendimento para relatar ocorrências.
Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24h, ligação gratuita)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On (Android e iOS)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!