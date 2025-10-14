Energisa leva mutirão de negociação ao bairro Socialista nesta terça-feira (14)

Publicada em 14/10/2025 às 14h10
A Energisa Rondônia realiza nesta terça-feira, 14, mais uma ação da campanha “Regulariza Pendente”, desta vez no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho. O mutirão oferecerá condições especiais para negociação de débitos, facilitando o acesso dos clientes à regularização de suas contas de energia.
O atendimento será realizado na unidade móvel da Energisa, estacionada em frente à Escola Municipal Elenilson Negreiros, localizada na Rua Alto do Bronze, das 8 às 16 horas.
A iniciativa tem como objetivo aproximar o atendimento da comunidade, garantindo condições diferenciadas para os clientes que desejam colocar suas contas em dia.
“Levar o atendimento para próximo das comunidades e possibilitar que os clientes quitem seus débitos de forma acessível é o principal propósito da campanha Regulariza Pendente”, ressalta Camila Teixeira Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
Os clientes interessados devem comparecer ao local portando documento de identificação pessoal e a fatura de energia, o que contribui para agilizar o atendimento e a formalização dos acordos.
Atendimento digital
Para quem prefere resolver tudo sem sair de casa, a Energisa também disponibiliza opções digitais de negociação por meio de seus canais oficiais de atendimento, oferecendo agilidade, praticidade e segurança.
Os clientes podem acessar:
WhatsApp: (69) 99358-9673
Call Center 24h: 0800 647 0120
Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)
Site: www.energisa.com.br
