Energisa investe quase R$ 5 bilhões em 7 anos, moderniza o sistema elétrico e anuncia a universalização do acesso à energia em Rondônia

Desde que chegou a Rondônia, em 2019, a Energisa vem realizando uma verdadeira transformação no setor elétrico do estado. Ao longo desses sete anos, a empresa já investiu quase R$ 5 bilhões em obras, expansão e modernização da rede de energia, ampliando a confiabilidade do fornecimento e melhorando a qualidade da energia que chega até os rondonienses.
A companhia está presente e a serviço de todos os 52 municípios de Rondônia, atendendo mais de 720 mil clientes. Somente neste ano de 2025, foram investidos cerca de R$ 600 milhões, o que reforça o compromisso com o estado e a confiança no potencial de crescimento regional. “Quando chegamos, havia um enorme desafio estrutural. Hoje, Rondônia tem uma rede mais moderna, segura e pronta para o futuro”, afirma André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.
Qualidade no fornecimento: menos interrupções e mais estabilidade
Os resultados já são perceptíveis no dia a dia dos consumidores. Até setembro de 2025, a duração média das interrupções (DEC) caiu 59%, e a frequência média (FEC) reduziu 71% no mesmo período. Na prática, isso significa que os rondonienses ficaram mais tempo com energia disponível e enfrentaram menos quedas no serviço em comparação a 2019, primeiro ano de atuação da empresa no estado. “Os números comprovam que hoje temos um serviço muito mais estável. Esse é o resultado de investimentos pesados em tecnologia, manutenção preventiva e treinamento das nossas equipes”, reforça Theobald.
Um cenário desafiador: 80% da rede em áreas rurais
Rondônia apresenta características únicas e desafiadoras para a distribuição de energia. Cerca de 80% da rede elétrica está localizada em áreas rurais, muitas delas de difícil acesso. São regiões onde as estradas são precárias, há áreas de mata fechada e terrenos alagadiços, o que exige planejamento logístico rigoroso e infraestrutura diferenciada.
“Manter a qualidade do fornecimento em um estado com essa dimensão e características geográficas exige mais do que tecnologia, exige resiliência, estratégia e presença. Temos equipes preparadas e equipadas para atender até os pontos mais remotos de Rondônia”, destaca Theobald.
Frota moderna e tecnologia a serviço do atendimento
Para garantir agilidade no atendimento e enfrentar os desafios da geografia rondoniense, a Energisa ampliou e modernizou sua frota operacional, que hoje conta com mais de 800 veículos. O conjunto inclui caminhões munck com cesto aéreo, tratores, subestações móveis, barcos, UTVs (Defenders) e veículos de apoio equipados com tecnologia embarcada. Esses equipamentos são essenciais para o trabalho em áreas rurais e de difícil acesso, garantindo resposta rápida em situações emergenciais e agilidade no restabelecimento da energia após eventos climáticos severos.
A empresa também conta com monitoramento meteorológico em tempo real, em parceria com a NetClima, que permite antecipar tempestades e acionar equipes preventivamente. Em setembro e outubro de 2024, por exemplo, foram registrados mais de 840 mil raios em Rondônia e, mesmo com essa intensidade, o fornecimento foi rapidamente restabelecido na maior parte dos casos, graças ao plano de contingência estruturado da companhia.
Luz para Todos: energia que transforma realidades
Nos sete anos de atuação no estado, a Energisa também tem se destacado na execução do Programa Luz para Todos (LPT), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que garante acesso à energia, por meio de rede convencional ou solar a mais de 25 mil novos clientes em áreas rurais e comunidades antes isoladas. Este ano, o LPT alcançou uma marca histórica que foi a universalização do acesso à energia elétrica, garantindo que todas as regiões do estado, inclusive as de difícil acesso, recebam energia segura e contínua.
Localidades de 16 municípios do estado foram beneficiadas com placas solares, com destaque para as comunidades indígena Santo André, Deolinda e Rio Negro Ocaia, localizadas na região de Guajará Mirim. “Ouvimos relatos de pessoas que estão finalmente podendo beber água gelada e que agora podem conservar os alimentos na geladeira. Os relatos são muito emocionantes. Energia elétrica significa qualidade de vida e inclusão”, acrescenta o diretor da concessionária.
Eficiência energética e sustentabilidade
Outro destaque da atuação da Energisa em Rondônia é o Programa de Eficiência Energética (PEE), que já aplicou mais de R$ 60 milhões no estado. As ações beneficiaram hospitais, escolas, organizações sociais e órgãos públicos, gerando uma economia de cerca de 25 mil MWh (megawatt-hora) por ano, energia suficiente para abastecer 10 mil residências populares com consumo médio de 200 kWh (quilowatt-hora) por mês.
Graças a esses projetos, já foram evitadas cerca de 3,1 mil toneladas de gás carbônico (CO₂) na atmosfera, contribuindo diretamente para a sustentabilidade e para o combate às mudanças climáticas.
Projeto de descarbonização: desligamento de termelétricas e energia limpa
Desde o início da atuação em Rondônia a Energisa também avançou em ações concretas de descarbonização. Com o desligamento de 13 termelétricas no estado, foi possível evitar a emissão de 293 mil toneladas de gás carbônico (CO₂) na atmosfera. A medida representa um marco ambiental importante, alinhado às políticas de transição energética e à busca por fontes cada vez mais limpas e eficientes.
Energisa na palma da mão
A empresa também avança na digitalização dos atendimentos, oferecendo mais agilidade e comodidade aos clientes que podem solicitar serviços sem sair de casa.
Para facilitar o contato com a população, a Energisa disponibiliza canais de atendimento 24 horas, como o WhatsApp Gisa (69 99358-9673), o aplicativo Energisa On, o site www.energisa.com.br, além da Central de Atendimento pelo telefone 0800 647 0120.
