Encontro de mulheres fortalece campanha e reforça compromisso da Prefeitura com a saúde feminina

Em sintonia com as ações promovidas pela Prefeitura de Porto Velho durante o Outubro Rosa, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou um encontro com mulheres da comunidade, reforçando a importância da prevenção ao câncer de mama e o cuidado integral com a saúde feminina. A iniciativa se alinha diretamente ao projeto do prefeito Léo Moraes, que tem como prioridade a valorização e cuidados com a saúde da mulher e a promoção de políticas públicas inclusivas e acolhedoras.
O evento, realizado na última sexta-feira (10), reuniu dezenas de mulheres em um ambiente de diálogo e troca de experiências. Com rodas de conversa, dinâmicas de grupo e orientações sobre o autocuidado, o encontro buscou não apenas informar sobre os riscos do câncer de mama, mas também fortalecer os vínculos comunitários e a autoestima das participantes.
Segundo Valdira da Silva, coordenadora do Cras Paulo Freire, “ações como essa são fundamentais para que as mulheres se sintam vistas, ouvidas e valorizadas. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha de saúde — é um movimento de empoderamento”.
A ação integra o conjunto de iniciativas da Semias, reforça o compromisso com a proteção social básica, com destaque para a saúde da mulher, a autonomia feminina e o combate às desigualdades.
“Foi um momento muito agradável de partilha, com lanche e sorteio de brindes, que envolveu toda equipe do Cras: coordenação, equipe técnica e demais colaboradores”, disse a coordenadora.
