Encerramento do Outubro Rosa movimenta a UBS Gebaldo dos Reis

Publicada em 24/10/2025 às 08h57
Na noite desta quinta-feira, a Unidade Básica de Saúde Gebaldo dos Reis, em parceria com o projeto Pacotinho de Amor, realizou o encerramento da campanha Outubro Rosa com o evento Tenda da Beleza. A ação reuniu momentos de cuidado, prevenção e autoestima, com atendimentos de saúde, exames preventivos, serviços de beleza e sorteios de brindes — todos realizados com o apoio de comércios locais.
Durante o evento, o deputado estadual Cássio Góes destacou seu aporte de R$ 2,5 milhões destinados à aquisição de um megaônibus para o transporte de pacientes, reforçando seu compromisso com a saúde pública. Já a deputada federal Silvia Cristina falou sobre sua trajetória na luta contra o câncer e anunciou o aporte de R$ 1 milhão para investimentos na saúde de Espigão do Oeste.
O prefeito Weliton agradeceu o apoio e ressaltou a importância dessas parcerias para o fortalecimento dos serviços públicos e o bem-estar da população. A Câmara de Vereadores foi representada pelos vereadores Adriano e Genézio, que também prestigiaram o evento.
Mais de duzentas mulheres participaram dessa noite especial, que marcou o encerramento de um mês dedicado à conscientização, à prevenção e ao cuidado com a vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!