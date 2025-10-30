Encerramento da ExpoTurismo 2025 destaca crescimento, inovação e fortalecimento do turismo em Rondônia

Publicada em 30/10/2025 às 16h34
A 2ª edição da ExpoTurismo Rondônia 2025 encerrou no dia 24 de outubro, com recorde de público e ampliação no número de atrações, consolidando-se como o maior evento de turismo do estado. Realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio‑RO). A feira reuniu 80 estandes, movimentando empreendedores, visitantes, investidores e admiradores do turismo sustentável.
Durante os três dias de evento, o público pôde prestigiar atividades culturais, exposições de destinos regionais, gastronomia típica, além de rodadas de negócios que fomentaram novas parcerias no setor. Um dos grandes destaques desta edição foi o Campeonato de Pesca Esportiva que reuniu competidores de vários estados e reforçou o potencial dos rios rondonienses para o turismo de pesca, atraindo olhares nacionais e internacionais.
Ao todo, 80 estandes foram montados para apresentação de destinos turísticos, produtos regionais, artesanato, gastronomia e iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor. O público superou a marca de 10 mil visitantes durante os três dias de programação, representando um crescimento expressivo em relação à edição anterior, que havia registrado aproximadamente 7 mil pessoas. Outro atrativo que encantou os visitantes foi a mostra de aves amazônicas que proporcionou uma experiência educativa sobre a rica biodiversidade da região e as práticas de conservação ambiental.
INTEGRAÇÃO E OPORTUNIDADES
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel do evento como ferramenta de integração e geração de oportunidades. “Rondônia tem um potencial enorme e, ver essa feira crescendo mostra que estamos no caminho certo, valorizando os atrativos e estimulando a economia local por meio do turismo.”
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, destacou que o aumento do público e a diversificação das atrações refletem o fortalecimento do setor no estado. “A ExpoTurismo vem se consolidando como uma vitrine para o turismo de Rondônia. Este ano, ampliamos o número de expositores e trouxemos novas experiências, mostrando que o turismo pode gerar renda, desenvolvimento e sustentabilidade.”
O representante indígena, Elivar Karitiana, frisou a importância da boa organização do espaço voltado ao etnoturismo durante a feira, ressaltando que a iniciativa proporcionou uma integração efetiva entre as comunidades tradicionais e o setor turístico. “O evento está muito bem organizado. Fomos colocados em um espaço junto com o turismo, o que mostra que aqui não é apenas um local de venda, mas também de valorização da nossa cultura. Esta segunda edição está sendo uma grande oportunidade de divulgar o nosso trabalho, especialmente o artesanato e as biojóias produzidas com sementes da nossa região, como o açaí e outras espécies da Amazônia brasileira.”
O representante indígena da etnia Karitiana, também enfatizou a diversidade cultural dos povos indígenas presentes na feira, lembrando que cada etnia possui expressões próprias em seus artefatos e adereços tradicionais “Cada povo tem um artesanato diferente, os cinta largas, os suruís e outros tem os seus. Nós, povos indígenas, nos identificamos pelos nossos trabalhos manuais e pelos nossos adornos, como os cocares e colares, que representam a identidade de cada etnia”, completou.
