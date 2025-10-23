Empresários de Cacoal se reúnem para trocar experiências e fortalecer a gestão financeira em evento do Sebrae

Publicada em 23/10/2025 às 11h05
Na noite do dia 16 de outubro de 2025, cerca de 25 empresários da região participaram d – Etapa Compartilhar, promovido pelo Sebrae em Rondônia, por meio da Unidade Regional de Cacoal. O evento, que integra o segundo ciclo do programa, teve como objetivo fomentar a troca de experiências, o networking e o fortalecimento da gestão empresarial dos empreendedores atendidos pelo programa.
A programação contou com a palestra “Dinheiro no Bolso: Com o Preço Certo, o Lucro está Garantido!”, ministrada pela facilitadora Paola Lazara Conciane. De forma prática e envolvente, ela apresentou estratégias de precificação aplicáveis a produtos e serviços, destacando a importância de definir preços justos e competitivos, garantindo sustentabilidade e rentabilidade aos pequenos negócios.
Além da palestra, os participantes se envolveram em dinâmicas com cases empresariais, compartilhando desafios e soluções que contribuem para o crescimento de suas empresas. Momentos de integração e sorteios de brindes tornaram a experiência ainda mais leve e inspiradora, reforçando o espírito colaborativo do encontro.
O Programa ALI Produtividade faz parte das ações do Sebrae em Rondônia voltadas a impulsionar a eficiência, a inovação e a competitividade das micro e pequenas empresas do estado, reforçando seu papel como parceiro estratégico do empreendedor e ofertando conhecimento técnico que gera resultados concretos.
Segundo Ernani Gomes de Souza, coordenador estadual do Programa ALI, “o ciclo 2 de 2025 iniciou em julho com 16 agentes em atuação em todo o estado, após o programa alcançar um aumento médio de 40% na produtividade das 300 empresas atendidas no ciclo anterior, resultado que reforça o impacto positivo e a relevância da metodologia ALI para o desenvolvimento dos pequenos negócios em Rondônia.”
Para o analista Robson Rodrigo Fabre, interlocutor do programa em Cacoal e gerente interino da unidade, “A Etapa Compartilhar representa o espírito do Programa ALI: um espaço para que empresários aprendam uns com os outros, troquem experiências reais e encontrem caminhos conjuntos para aprimorar a competitividade de seus negócios. É uma oportunidade valiosa de fortalecer a rede empreendedora local e gerar conexões que impulsionam resultados.”
O evento encerrou reafirmando a importância de compartilhar conhecimento e construir redes de cooperação como motores para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Ao capacitar empresários e fomentar a troca de experiências, o Sebrae em Rondônia fortalece a gestão, a inovação e a produtividade, consolidando seu papel de agente transformador do ecossistema empresarial de Cacoal e região.
