Empresárias de Rondônia são selecionadas em programa de inovação voltado à bioeconomia amazônica

Publicada em 13/10/2025 às 15h33
Iniciativa reconhece três empreendedoras do estado que transformam recursos da floresta em negócios sustentáveis e inovadores
Três empreendedoras rondonienses foram selecionadas para a fase de pré-incubação do Programa Sinapse Bio – 3ª Edição, iniciativa que apoia o desenvolvimento de negócios inovadores com foco na bioeconomia e no uso sustentável dos recursos da Amazônia.
O programa incentiva a transformação de ideias criativas em empreendimentos de base científica e tecnológica, capazes de gerar impacto positivo na região.
Inovação com raízes na floresta
As selecionadas representam três municípios de Rondônia e atuam em áreas distintas, mas com um mesmo propósito: valorizar a biodiversidade amazônica por meio da inovação.
De Porto Velho, Yara Caroline Bressan Gil do Nascimento foi aprovada com o projeto Amazônia Vida Verde, que desenvolve produtos ecológicos baseados em ingredientes naturais da floresta, unindo inovação, sustentabilidade e empreendedorismo social.
De Ji-Paraná, Isabella Ribeiro Barbosa representa o estado com a iniciativa OIRU – Tecnologia da Floresta Viva, que propõe soluções tecnológicas para o manejo e conservação das florestas amazônicas.
Já de Ouro Preto do Oeste, Maria Jaqueline Freire Tavares foi selecionada com o projeto Talu Compensado Sustentável, voltado à produção de compensados ecológicos com matérias-primas regionais.
Para Yara Caroline, o programa representa uma oportunidade de amadurecimento do negócio e ampliação do impacto positivo na cadeia da bioeconomia.
“O Sinapse Bio chegou no momento certo para o nosso projeto. Com o apoio do programa, vamos conseguir estruturar melhor nossos processos e ampliar o alcance dos produtos da Amazônia Vida Verde, valorizando o que a floresta tem de melhor de forma sustentável. É uma chance incrível de transformar propósito em resultados concretos”, destacou a empreendedora.
Rondônia no mapa da inovação amazônica
O Sebrae em Rondônia atua como um dos principais articuladores do ecossistema de inovação no estado, conectando empreendedores a oportunidades de aceleração e apoio técnico.
Para o analista de inovação e gestor de ecossistemas e startups, Rangel Miranda, o resultado evidencia o potencial criativo e competitivo do empreendedorismo rondoniense.
“As três empresárias mostram que Rondônia está pronta para competir em programas nacionais de inovação e bioeconomia. Elas representam a criatividade, a sustentabilidade e a capacidade de transformar desafios amazônicos em oportunidades reais de negócio”, afirmou.
Bioeconomia como caminho para o futuro
O Programa Sinapse Bio tem como objetivo identificar, selecionar e apoiar empreendedores da região amazônica que proponham soluções inovadoras voltadas à sustentabilidade e ao uso responsável dos recursos naturais, fortalecendo a nova economia da floresta.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!