Emdur intensifica ações do programa Patrulha da Manutenção em Porto Velho

Publicada em 25/10/2025 às 11h16
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue avançando com o programa Patrulha da Manutenção, uma iniciativa permanente que visa garantir a limpeza, a conservação e a segurança das praças da capital.
As equipes da Emdur realizam diariamente serviços de roçagem, varrição, capina, pintura, pequenos reparos, manutenção de gradis e recuperação de mobiliários urbanos, assegurando que esses espaços públicos permaneçam em condições adequadas para o lazer e a convivência da população.
De acordo com o diretor-presidente da Emdur, Bruno Holanda, o programa foi instituído como parte da rotina operacional da empresa, com resultados perceptíveis em diversas regiões da cidade.
“A Patrulha da Manutenção nasceu com o propósito de manter nossas praças sempre limpas, seguras e acolhedoras. É um trabalho contínuo, pensado no bem-estar da população e na preservação dos espaços de convivência”, destacou o presidente.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o cuidado urbano e a sustentabilidade dos espaços públicos, promovendo ambientes mais agradáveis e funcionais para o uso coletivo.
A Emdur também lembra que a colaboração da população é essencial para o bom estado das praças e áreas verdes, e que solicitações de manutenção podem ser encaminhadas diretamente pelo WhatsApp (69) 99224-0676.
