Emdur celebra sucesso da “Festa das Crianças” com mais de 72 mil pessoas nos dois dias de evento

A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) celebra o sucesso do primeiro dia de programação do “Cidade Alegria”, realizado no sábado e domingo (11 e 12) no Parque da Cidade, em Porto Velho. A ação, promovida pela Prefeitura Municipal, marcou as comemorações do Dia das Crianças e registrou um público expressivo: mais de 72 mil pessoas transitaram pelo local nos dois dias de festa, consolidando o evento como um dos maiores já realizados na capital.
O Presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou o empenho das equipes e o resultado positivo da organização. “O número de visitantes demonstra a dimensão e o sucesso do evento. Trabalhamos para oferecer uma estrutura segura, acessível e acolhedora, que garantisse conforto e alegria às famílias de Porto Velho. O Parque da Cidade se consolidou como um espaço plural, onde a população pode celebrar com tranquilidade e integração”, ressaltou.
A Emdur foi responsável pela coordenação da infraestrutura e logística do evento, com reforço na iluminação, limpeza, segurança e apoio operacional. O objetivo foi assegurar uma experiência positiva aos visitantes, especialmente às crianças, que puderam desfrutar de diversas atrações gratuitas, como o show do Mundo Bita, brinquedos infláveis, Carreta Maria Furacão, piscina de bolinhas, camas elásticas e distribuição de lanches.
O evento também contou com atenção especial à acessibilidade e inclusão, com estrutura adaptada para receber crianças com deficiência e neurodivergentes, garantindo um ambiente acolhedor e participativo para todos.
“Esse resultado é fruto do trabalho integrado de diversas secretarias e do comprometimento de servidores e colaboradores que, com dedicação e planejamento, entregaram uma festa à altura da nossa capital com inclusão. Seguimos empenhados para manter a mesma excelência na continuidade da programação”, acrescentou Tércia Marília.
