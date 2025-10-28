Em comemoração ao Dia do Servidor Público, IFRO lança Programa Sempre Ativo

Publicada em 28/10/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) celebra o Dia do Servidor Público, comemorado neste 28 de outubro, com o lançamento do Programa Sempre Ativo. A transmissão on-line é aberta a todos os campi e ocorre nesta quarta-feira, 29, às 14 horas. O programa tem como proposta ajudar os servidores a se prepararem para uma nova etapa da vida, a aposentadoria, de forma tranquila, consciente e estruturada.
Ao parabenizar pela data, o Reitor Moisés José Rosa Souza agradeceu dizendo: “muito obrigado pelo seu apoio, pela sua dedicação, pelo seu trabalho em nossa instituição. O trabalho do servidor público vai muito além da de uma prestação de serviços. O trabalho do servidor público deve visar sempre o bem comum e a justiça social”. Ele reforça que a instituição reconhece e valoriza o trabalho de cada servidor que, com dedicação, contribui para o fortalecimento da educação pública, científica e tecnológica em Rondônia.
Sobre o lançamento do Programa Sempre Ativo, a Diretora de Gestão de Pessoas, Cleonice Cabral, explica ser “uma iniciativa que nasce com o objetivo de acolher, orientar e preparar nossos servidores para uma das etapas mais importantes da vida profissional: a aposentadoria. Mais do que tratar de questões burocráticas, o Programa Sempre Ativo busca promover reflexões sobre o significado dessa nova fase, abordando aspectos previdenciários, psicológicos e financeiros, mas também incentivando o planejamento, o equilíbrio e a valorização da trajetória de cada servidor”.
“Sabemos que a aposentadoria não representa um fim, e sim uma transição, um novo começo, cheio de possibilidades. Queremos que cada servidor do IFRO se sinta apoiado e preparado para viver esse momento com tranquilidade, segurança e, acima de tudo, com a consciência de que sua contribuição à instituição e à sociedade continuará viva. Que o Programa Sempre Ativo seja um espaço de diálogo, aprendizado e valorização de quem tanto contribui com o IFRO e com sociedade”, completa a Diretora.
Educação pública
Com 1.471 servidores ativos, sendo 809 docentes efetivos, 102 substitutos e 662 técnicos administrativos, o IFRO reforça o papel essencial do serviço público no atendimento à sociedade e no fortalecimento da educação pública de qualidade.
Para Rosivani Costa de Oliveira, Assistente Administrativa, ingressar no serviço público foi uma escolha de propósito e compromisso. “Sempre quis trabalhar em algo em que fizesse diferença. Ser servidora pública me dá a oportunidade de ajudar pessoas, contribuir para o desenvolvimento do meu país e sentir que o meu trabalho tem um propósito maior do que eu mesma”, afirma.
Já Geovana da Costa de Oliveira (também Assistente Administrativa no Campus Ji-Paraná) destaca o impacto social da carreira. “Decidi ser servidora quando percebi que poderia unir estabilidade profissional com a chance de fazer um trabalho que tivesse impacto direto na vida das pessoas. Minha motivação foi o desejo de atuar em um ambiente que valoriza o conhecimento e o compromisso ético e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento social e educacional do país”, relata.
A servidora Almira Martins Leite Gama relembra que o desejo de atuar no serviço público vem desde a juventude. Tendo concluído o curso de magistério em 1984, conta: “sempre me interessei em ser servidora pública, pois via nisso uma oportunidade de ter estabilidade e reconhecimento profissional. Desde o início, busquei me dedicar com responsabilidade e empenho às funções que exerci”.
Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, conforme o artigo 236 da Lei nº 8.112/1990, que institui o regime jurídico dos servidores federais. Segundo a Portaria MGI nº 9.873/2024, o ponto facultativo referente à data foi transferido, neste ano, para 27 de outubro de 2025.
Live do dia 29
Na transmissão de lançamento, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP/IFRO) apresentará o Sempre Ativo, junto com as orientações e reflexões de preparação futura para a aposentadoria. A programação inclui a palestra “Reforma da Previdência: Aposentadoria e a Nova Realidade”, ministrada por Celso Colacci. Além das falas do Psicólogo Jacson Melo de Carvalho, da Reitoria, e da planejadora financeira Rozangela Ferreira, do Campus Ariquemes. Ambos compartilharão estratégias e orientações para que a transição para a aposentadoria ocorra de forma saudável e equilibrada. O evento também contará com depoimentos de servidores sobre suas experiências e depoimentos sobre essa etapa, representando diferentes trajetórias na instituição.
A transmissão do evento no canal oficial do IFRO no YouTube pode ser acompanhada pelo link: https://tinyurl.com/IFROAposentadoria
Comentários
Seja o primeiro a comentar!